Bientôt meilleur restaurant de Saint-Malo (selon TripAdvisor) sans avoir jamais servi un plat ?

Depuis plusieurs mois, TripAdvisor fait face à un sérieux problème, celui des agressions sexuelles. En cause, un système de prévention, d’avertissement des dangers, jugés trop peu évident par les utilisateurs. Mais, le site de recommandations en ligne fait face à un autre défi, celui des faux commentaires. Un système trop facile à contourner comme le prouve une nouvelle affaire à Saint-Malo en Bretagne.

TripAdvisor et le manque de vérification

C’est Jean-Jacques Samoy, le patron du café la Java dans la ville bretonne, qui est en première ligne dans le combat contre le site. Il s’est mis en tête de devenir le restaurant le plus recommandé de la ville, sans jamais avoir même servi un plat. L’occasion pour lui de dénoncer un système pervers « où de bons professionnels peuvent se retrouver mal classés. Il suffit de demander à des potes de mettre des avis négatifs sur un concurrent ».

Sur sa page Facebook, il a donc lancé un appel à ses fans. L’idée ? Que chacun d’entre eux vienne mettre un commentaire enthousiaste sur sa page TripAdvisor. Son établissement monte rapidement dans le classement, sans que le site ne se rende compte de rien. Il a ainsi reçu 782 avis, dont 526 avec la meilleure note. De quoi le propulser dans le top 10 en fin de semaine dernière. Depuis, TripAdvisor a eu vent du manège via l’intense couverture médiatique et les avis ont été retirés. On trouve encore à l’heure actuelle 416 avis et une note plus qu’honorable de 4 sur 5. Mais les commentaires ont été fermés par le site qui n’a pas vraiment apprécié une telle exposition.

Attention toutefois, rédiger de faux avis sur TripAdvisor peut aussi mener en prison comme une affaire il y a un an l’avait déjà prouvé. Reste à espérer que le site se décide à adopter des mesures pour faire face à ce problème.