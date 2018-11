Bientôt une batterie cinq fois plus légère ?

Une batterie aluminium-air qui ouvre des possibilités

Quand on parle d’augmenter l’autonomie d’une batterie, on s’intéresse avant tout à deux éléments peu importe le domaine étudié ou presque. Le premier est la capacité de charge, le second la vitesse de recharge. C’est pour cette raison que dans le domaine des smartphones, on vous vend des batteries qui se rechargent en 12 minutes et qui tiendront des heures.

Mais ce ne sont pourtant pas les seuls champs d’amélioration. A l’heure actuelle, les batteries au lithium, obtiendront une densité de puissance optimale d’ici 10 ans. Les batteries aluminium-air en revanche y sont déjà. Cependant, elle présente de sérieux points négatifs, d’un point de vue du coût de fabrication et d’entretien, notamment à cause de la corrosion. Pourtant, c’est ce qui est déjà utilisé dans le domaine militaire par exemple.

Un nouveau prototype de batterie permet de venir à bout de ce problème de corrosion grâce à de fines membranes. Résultat ? La batterie produite avait une durée de vie huit fois supérieure à une batterie au lithium.

De multiples usages à l’horizon

Faut-il s’attendre à voir débarquer cette batterie demain dans les voitures électriques ? Non. On est encore loin d’une possible utilisation à grande échelle, notamment à cause de problèmes liés à la recharge.

Dans un premier temps, ce seront sans doute des systèmes hybrides qui seront mis en place. Notamment parce que ces batteries ne perdent pas d’énergie dans le temps (ou beaucoup moins en tout cas). Vous pouvez laisser la batterie chargée un mois et revenir l’utiliser par exemple, sans constater de perte.

Potentiellement, cela ouvre aussi la voie à de nombreux autres usages, notamment en raison de leur poids. En effet, ces batteries étant plus légères, ce sont les avions électriques qui deviennent possibles à nouveau à une échéance raisonnable, vos smartphones pourraient aussi en bénéficier… la liste des avantages pourrait être très longue, mais il faudra patienter quelques années sans doute pour les voir débarquer.

