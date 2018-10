Miracle, Tesla gagne enfin de l’argent !

Un trimestre « historique » pour Tesla

Elon Musk peut avoir le sourire et cette fois les drogues n’y sont pour rien. Pas plus que son futur alcool, la « teslaquila ». Non, ce sont les résultats positifs de Tesla qui permettent à son entreprise d’avoir le sourire. Mercredi 24 octobre, pour la première fois en deux ans, Tesla a pu annoncer des résultats positifs. Une bonne nouvelle pour terminer un trimestre compliqué notamment pour Elon Musk.

Sur le 3e trimestre 2018, Tesla a donc dégagé un bénéfice net de 311,5 millions de dollars. Un résultat obtenu grâce à la hausse des ventes du Model 3. C’est tout simplement la 5e voitur la plus vendue aux Etats-Unis sur le trimestre. Elon Musk a réussi a vraiment améliorer la production de son modèle avec 55.840 livrés, un montant qui représente 3 milliards de revenus.

Fin d’une série noire pour Elon Musk ?

Surtout, l’entreprise peut aussi y ajouter la vente de panneaux solaires du côté des revenus. De quoi avoir une trésorerie positive de 881 millions de dollars. Un signe très positif pour les investisseurs puisque cela signifie que Tesla ne devra pas s’endetter davantage pour se financer.

Pour rappel, l’an dernier, Elon Musk avait essuyé une perte de 619,38 millions de dollars à la même époque. En revanche, il y a deux ans, il avait eu son dernier bénéfice pour 22 millions de dollars.

Pour Jeremy Acevedo analyste au cabinet spécialisé Edmunds.com, c’est tout simplement la preuve qu’Elon Musk a tenu son pari. Il est vraiment en train de changer le secteur automobile en direction des voitures électriques. En ce qui concerne les volumes, c’est encore faible, mais la rentabilité prouve que c’est possible. Surtout, ça l’est plus rapidement que ce que pensaient les milieux financiers qui penchaient plutôt pour le quatrième trimestre. Il va désormais falloir s’inscrire dans la durée.

