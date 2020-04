Bientôt, vous pourriez contrôler votre routeur avec Google Assistant

En plus de répondre à nos questions, Google Assistant nous permet déjà de contrôler un grand nombre d’appareils connectés. Et bientôt, il est possible que l’assistant de Google soit également en mesure de contrôler les routeurs.

En réalité, cette fonctionnalité existe déjà, mais uniquement pour les routeurs Nest Wifi de la firme de Mountain View. Cependant, comme le rapporte le site 9to5Google, les fonctionnalités de contrôle de routeurs de Google Assistant sont maintenant disponibles pour les fabricants tiers.

Si Google n’a pas fait d’annonce officielle à ce sujet, 9to5Google a découvert une mise à jour de la documentation de Google Assistant pour les développeurs. Et celle-ci inclut maintenant des sections pour les « routeurs » et les « réseaux ». Visiblement, Google utilise le terme « réseau » pour les ensembles de plusieurs points d’accès wifi qui forment un réseau maillé dans une maison.

Une nouveauté très pratique pour Google Assistant

Ces nouvelles fonctionnalités permettraient par exemple à Google Assistant d’activer ou de désactivé le mode invité de votre réseau domestique. Celles-ci devraient également vous permettre de demander à Google Assistant d’afficher le mot de passe du wifi sur un écran que l’assistant peut contrôler. Vous devriez également être en mesure de demander à Assistant de mesurer le débit de votre routeur.

En substance, plein de nouvelles fonctionnalités pratiques pour mieux contrôler votre réseau, sans avoir à ouvrir l’interface de contrôle du routeur.

Mais pour le moment, si les outils pour les développeurs sont déjà, il faudra encore attendre avant de profiter de ces fonctionnalités sur les routeurs tiers. En effet, pour le moment, aucun fabricant n’a annoncé qu’il va utiliser ces nouveautés de Google Assistant.

On notera que cette nouveauté pour Assistant est découverte par les médias alors que nous approchons du mois de mai. Traditionnellement, c’est durant celui-ci que la firme de Mountain View dévoile les nouveautés logicielles pour son écosystème, lors de la conférence Google I/O. Et si cette conférence n’avait pas été annulée à cause de la pandémie, il est fort probable que Google aurait profité de cet événement annuel pour dévoiler cette nouveauté de son assistant numérique.

Sinon, pour rappel, Google aurait également dû dévoiler un smartphone, le Pixel 4a, lors de la Google I/O. D’après de récentes rumeurs, cet appareil devrait quand même être présenté ce mois de mai.