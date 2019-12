BioShock 4 est officiellement annoncé avec ses premières informations

L’année 2019 sera définitivement l’année du grand retour de 2K Games. Après sept ans d’attentes, les fans de Borderlands ont eu droit à la suite tant attendue en septembre dernier. Aujourd’hui, on apprend que ce sont les fans de BioShock qui vont bientôt pouvoir découvrir un nouvel opus. Là encore, sept ans après le précédent jeu sorti en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC.

BioShock 4 sur next-gen !

BioShock aura donc zappé la génération PS4 et Xbox One. Le dernier opus de la série remonte à 2013 avec BioShock Infinite, qui était le troisième opus de la saga. Après sept longues années d’attente, c’est désormais officiel. BioShock 4 est en développement et il arrivera à une date encore inconnue sur PS5 et Xbox Scarlett. Ne l’attendons pas avant 2021 tout de même voire 2022.

Quoi qu’il en soit, c’est l’éditeur lui-même qui vient d’annoncer et d’officialiser le développement d’un nouveau BioShock par une toute nouvelle équipe. C’est par l’intermédiaire d’un communiqué de presse que 2K Games à annoncé la création d’un nouveau studio avec une équipe de scénaristes « désireux de repousser les limites du loisir interactif en créant des expériences uniques » et dont Kelley Gilmore sera à la tête. Pour ceux qui ne connaissent pas trop cette dame, cela fait 22 ans qu’elle est dans l’industrie du jeu vidéo avec des projets comme XCOM, ou encore les Civilization.

Nous avons fondé Cloud Chamber pour créer des mondes à découvrir avec les histoires qu’ils contiennent, qui repoussent les limites de ce qu’il est possible de faire sur le média que représente le jeu vidéo […]

Nous sommes un groupe de créateurs de jeux confirmés parmi lesquels plusieurs ont participé à la création du principal BioShock, son ascension et sa notoriété de longue date, et nous sommes honorés de faire partie de la famille 2K en tant que gardiens de cette franchise iconique.

On espère que ce nouveau studio et cette suite auront plus de succès que le nouveau studio Hangar 13 qui était en charge de développer Mafia III. Un jeu plutôt moyen dans son ensemble bien loin du niveau atteint avec Mafia II.

Du multijoueur pour la première fois dans BioShock ?

Dès l’annonce officielle de BioShock 4 (comme on l’appellera pour le moment), de nombreuses informations sont arrivées des quatre coins de la toile. À commencer par un tweet de Kelly Gilmore justement qui date du mois d’octobre 2018, où cette dernière faisait passer une offre d’emploi pour recruter un « Senior Multiplayer Designer ».

We are looking for a Senior Multiplayer Designer to work on our unannounced, triple-A, larger-than-life game at 2K in Novato, CA. Spread the word! Details here:https://t.co/DvupqHex6M — Kelley Gilmore (@kagilmore) October 25, 2018

Nous recherchons un concepteur multijoueur senior pour travailler sur notre prochain jeu inédit, un triple A, le plus ambitieux chez 2K à Novato, en Californie. Faites passer le mot !

Si tout le monde s’affole, c’est parce que selon Kotaku, ce nouveau BioShock au nom de code « Parkside » serait en développement depuis 2015 ! Le jeu aurait connu quelques péripéties changeant de développeurs pour terminer dans le studio de Cloud Chamber en 2017. Voilà donc deux à quatre ans de développement à ce jour pour cette suite.