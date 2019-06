Le Bitcoin atteint un record, mais Google Trends le voit (très) différemment

Alors que le Bitcoin a enregistré une hausse au début du week-end qui lui a permis de passer le seuil symbolique des 10 000$, le grand public ne semble pas encore très sensible à cette variation. Les statistiques publiées par le moteur de recherche Google (via son outil Google Trends) montrent que le nombre de requêtes reste bien en deçà du record historique de la fin 2017.

Le volume a chuté de 85% depuis le pic de 2017

Si l’on regarde dans un premier temps au niveau mondial (graphique ci-dessous), la popularité du terme « Bitcoin » sur Google est toujours en baisse de 85% par rapport à son plus haut historique, en décembre 2017. Si le cours de la célèbre devise électronique culminait à 20 000$ à cette époque, la hausse de l’intérêt du grand public s’était déjà faite dans les mois précédents. Il est probable que la lourde correction du marché des crypto-monnaies en 2018 (où certaines devises ont perdu plus de 90% de leur valeur) a refroidi les ardeurs du grand public.

Moins de corrélation depuis début 2019 ?

Alors que la popularité du mot « Bitcoin » sur Google était jusqu’à présent assez corrélée à l’évolution du cours de la crypto-monnaie, il semblerait qu’elle le soit un peu moins depuis le début de l’année 2019. Si l’on regarde par exemple le graphique ci-dessous qui illustre la popularité du Bitcoin sur Google dans les douze derniers mois, on voit que l’intérêt a été stable depuis le début de l’année 2019 – et légèrement croissant sur les deux derniers mois. Sur la même période, le cours du Bitcoin passait de 3 700 $ à 10 700 $, soit une hausse… de 190% !

Alors que la crypto-monnaie de Facebook, la Libra, a beaucoup fait parler d’elle depuis son officialisation mardi dernier, elle ne semble pourtant pas avoir soutenu le volume de recherches du terme « Bitcoin » sur Google. Pour autant, elle a probablement contribué à la récente hausse de la première crypto-monnaie, puisque le Bitcoin s’échangeait encore autour des 9 000 $ en début de semaine…

Quid de la France ?

En France aussi, les volumes de recherche sur le terme « Bitcoin » est resté assez stable sur la dernière année. Certes, le niveau observé ces dernières semaines est le plus haut de la période (le précédent record remonte à novembre dernier, où la crypto-monnaie avait lourdement chuté), mais il n’est pas nettement plus élevé qu’en début d’année. L’Île de France et l’Alsace sont les deux régions où le nombre de requêtes est le plus élevé.