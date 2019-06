Le Bitcoin s’envole au delà des 10 000 $, quelle est la suite ?

Alors qu’il a oscillé vendredi toute la journée entre 9 500 $ et 9 900 $, le cours du Bitcoin a finalement franchi le seuil hautement symbolique des 10 000 $ au courant de la nuit. La célèbre crypto-monnaie a cassé cette résistance psychologique assez nettement puisque le cours s’établit actuellement à 10 700 $. Dans son sillage, le Bitcoin tire tout le marché des devises électroniques – qui a gagné près de 20 milliards de dollars en quelques heures.

Le « crypto summer » est en route

Alors qu’il a brièvement touché les 20 000$ sur certaines plateformes d’échanges de crypto-monnaies en décembre 2017, le Bitcoin a connu une année 2018 catastrophique, chutant de plus de 85% (à 3 000$) en l’espace de quelques mois. Il lui aura fallu ensuite plusieurs mois pour se relever, et c’est seulement en avril de cette année que le cours est reparti à la hausse.

Depuis, il semble inarrêtable – et il casse toutes les résistances. Après un long « crypto winter », certains experts sont convaincus que le Bitcoin pourrait atteindre de nouveaux sommets inédits. Tyler Winklevoss, l’un des crypto-milliardaire, affirme qu’il pourrait rapidement monter vers 15 000$. D’autres analystes comme Tom Lee anticipent une hausse du cours jusqu’à… 40 000$ ! Avec une telle volatilité, il est toutefois très difficile de s’avancer.

$10K breached — Bitcoin non-believers be like… pic.twitter.com/IEUNLcCVio — Cameron Winklevoss (@winklevoss) June 21, 2019

Cette semaine a été riche en actualités pour l’écosystème des devises virtuelles. C’est avant tout la crypto-monnaie de Facebook, la Libra, qui a été au centre de l’attention depuis son officialisation mardi dernier. Celle-ci semble toutefois loin de faire l’unanimité, et de nombreux régulateurs ont déjà l’intention de l’interdire sur leur territoire au moment de sa sortie, en 2020.

Le Bitcoin étant par nature décentralisé, il passe ainsi à travers les mailles de ces régulateurs qui souhaitent protéger leur devise souveraine, ce qui lui donne un argument de poids contre la Libra par exemple. Du fait que cette dernière soit sous le feu des projecteurs (et des critiques), c’est donc la première crypto-monnaie qui tire son épingle du jeu, et qui gagne 22% en une semaine. Depuis le 1er janvier, le Bitcoin a cru de 185%, passant de 3 747$ au delà des 10 700$ aujourd’hui.

Au delà de la crypto-monnaie décriée de Facebook, l’échéance du « Halving » (division par deux de la rémunération des mineurs de Bitcoin) se rapproche jour après jours, et pourrait contribuer à la hausse progressive du Bitcoin. Avec une masse monétaire produite toujours plus faible et une demande constante (voire en hausse), le cours de la crypto-monnaie devrait naturellement monter à ce moment-là.

BITCOIN JUST BROKE $10,000 🚀 — Pomp 🌪 (@APompliano) June 21, 2019

Le marché global part à la hausse

Si le Bitcoin est la seule crypto-monnaie du Top 10 à avoir une performance supérieure à 10% sur les dernières 24 heures, il tire toutefois tout le marché vers le haut. La capitalisation globale du marché est ainsi passée de 300 milliards à 322 milliards de dollars en l’espace de quelques heures, grâce à la hausse de plusieurs altcoins. Dans le Top 10, on peut voir que les forks du Bitcoin (Bitcoin Cash et Bitcoin SV) ont largement bénéficié du mouvement du Bitcoin, tandis que la deuxième crypto-monnaie la plus populaire, l’Ethereum, a gagné 8,45% sur la période.