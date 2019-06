Le Bitcoin rebondit vivement et flirte avec son record en 2019

Alors que le mouvement haussier initié au début du mois d’avril promettait au Bitcoin de franchir rapidement le seuil symbolique des 10 000$, il semblerait que la devise électronique mette finalement plus de temps qu’attendu pour atteindre cet objectif.

Après une petite correction au début du mois de juin occasionnée par une transaction douteuse, le cours du Bitcoin semble reparti à la hausse et enregistre une performance nette de +15% depuis le début de la semaine. Il oscille depuis hier soir autour des 8 700$, soit une hausse de près de 5% sur les dernières 24 heures. Comme toujours, le Bitcoin tire le marché des crypto-monnaies vers le haut – dont la capitalisation dépasse enfin à nouveau les 270 milliards de dollars.

La crypto-monnaie de Facebook, principale raison ?

En l’espace de six mois, le cours du Bitcoin s’est envolé pour doubler en valeur, franchissant même les 9 000$ à la fin du mois de mai sur la plateforme d’échange de crypto-monnaies Coinbase. La célèbre devise électronique semble avoir du mal à casser cette résistance qu’elle teste depuis maintenant plus de 2 semaines.

Après avoir chuté jusqu’à 7 400$ ces derniers jours, le Bitcoin semble se reprendre au moment où les rumeurs sur la crypto-monnaie de Facebook se font toujours plus pressantes. Hier, nous apprenions que le fondateur de Free, Xavier Niel, avait lui-même investi dans celle-ci aux côtés d’acteurs prestigieux du paiement comme Visa, Mastercard, PayPal ou Stripe.

Si la crypto-monnaie de Facebook devrait voir le jour au début de l’année 2020, le groupe de Menlo Park pourrait toutefois faire une annonce officielle et fournir davantage de détails sur le projet Libra dès la semaine prochaine. Nos confrères de TechCrunch et The Block affirment que Facebook prévoirait de présenter en détail la Blockchain Libra mardi prochain (18 juin).

Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs sur tous ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Whatsapp), le groupe Facebook pourrait bel et bien soutenir l’adoption des crypto-monnaies à travers le monde. Les prochains jours pourraient être décisifs pour l’évolution du cours des crypto-monnaies, et le Bitcoin pourrait lui aussin sérieusement bénéficier d’une annonce de la part du groupe américain…

Et vous, que pensez-vous de cette hausse ? Est-elle durable ?