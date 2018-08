Le mineur de cryptomonnaies Bitmain préparerait une IPO à 18 milliards de dollars

Le géant chinois du minage de crypto-monnaies préparerait son introduction à la Bourse de Hong Kong, prévue pour la fin de l’année. Sa valorisation avoisinerait les 40 milliards de dollars.

Depuis 2013 et jusqu’à présent, le spécialiste du minage chinois Bitmain avait grandi discrètement suscitant curiosité et spéculations de toute l’industrie crypto quant à son chiffre d’affaires et son résultat net. Ce dernier étant estimé à plus d’un milliard de dollars au premier trimestre 2018 ! Cette IPO – Initial Public Offering – permettrait de faire la lumière sur tous ces éléments financiers.

CoinDesk aurait obtenu des documents annonçant une levée de fonds de 18 milliards lors d’une IPO prévue pour la fin d’année. A l’issue de l’introduction, la capitalisation boursière de Bitmain se situerait entre 40 et 50 milliards de dollars.

Toujours selon CoinDesk, l’IPO est dirigée par une banque d’investissement chinoise : China International Capital Corporation. La procédure d’inscription à la Bourse de Hong Kong pourrait débuter en Septembre, avec une première cotation de l’action Bitmain au dernier trimestre 2018 ou au premier trimestre 2019.

Des ambitions assumées par le PDG de Bitmain

Jihan Wu, 32 ans, dirige le géant chinois et ses ambitions quant à cette IPO sont à peine cachées. Pour lui, l’objectif est double : rassurer les investisseurs et les régulateurs concernant la pérennité du marché des crypto-monnaies. Ces informations ont été rendues publiques lors d’une interview donnée à Bloomberg en Juin dernier.

Une autre information tendant à être confirmée par l’exécutif de Bitmain est une pré-IPO d’un montant d’un milliard de dollars. En effet, fin Juin un premier tour de table mené par Sequoia Capital China a apporté 400 millions de dollars. Un second tour de table pré-IPO, opéré mi-juillet, auprès d’entreprises prestigieuses comme Tencent, SoftBank ou encore la China National Gold, a donné lieu à une levée d’un milliard de dollars.

Au delà du fait qu’elle fasse du minage par elle-même, Bitmain détient entre 70 et 80% du juteux marché des matériels de minage de crypto-monnaies avec notamment sa gamme de puces ASIC Antminer. Son IPO promet d’être historique puisqu’elle n’intervient que cinq ans après son lancement, avec un montant parmi les plus importants de l’histoire financière.

Cette initiative démontre aussi la maturité et la solidité de certaines sociétés de l’industrie crypto, donnant de l’espoir quant au potentiel de ce secteur.

