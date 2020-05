BlaBla Ride, un nouveau partenariat entre BlaBlaCar et les trottinettes électriques Voi

Ces derniers mois, la licorne française BlaBlaCar a annoncé le lancement de BlaBlaHelp, une application dédiée à l’aide entre voisins. Basée sur le concept de sa plateforme initiale, cette initiative inaugurée pendant le confinement vise à proposer de l’aide à ses voisins ou à demander de l’aide pour des courses ou d’autres services similaires.

Avec BlaBla Ride, BlaBlaCar se lance vers la mobilité douce

La startup ne s’est pas arrêtée là et dévoile un nouveau partenariat stratégique avec Voi ce jour. Dédié à la micro-mobilité, ce service baptisé BlaBla Ride est dédié au dernier kilomètre dans les villes françaises. Opérateur connu edans l’hexagone depuis quelques années, Voi s’allie ainsi à la jeune pousse, si bien que les trottinettes électriques passeront sous les couleurs de Voi et BlaBla Ride dès le 5 juin prochain.

Notre dernière nouveauté dans l'univers #BlaBla 👉 BlaBla Ride ! 🛴 Eh oui 😉 BlaBlaCar, en partenariat avec @voitechnology, étend désormais son offre de mobilité partagée aux… trottinettes électriques ! Pour en savoir plus: https://t.co/UjuWqfSMcn pic.twitter.com/NX5RL7u78I — BlaBlaCar (@BlaBlaCar_FR) May 26, 2020

Au cours des prochains mois, les utilisateurs BlaBlaCar pourront ainsi se connecter au nouveau service directement depuis leur compte de base afin de prendre une trottinette pour effectuer leur trajet. La jeune pousse précise que les adeptes de Voi pourront continuer utiliser les véhicules comme avant, si ce n’est qu’ils seront griffés de la nouvelle identité de marque BlaBla Ride.

Nicolas Brusson, co-fondateur et CEO de BlaBlaCar indique au sujet de ce partenariat : « Voi et BlaBlaCar ont un ennemi commun : l’utilisation inefficace de la voiture (…) Cette coopération était en préparation depuis un long moment, mais elle semble plus pertinente que jamais pour nos membres alors que le Covid-19 génère un vrai besoin de transports alternatifs, et que la régulation créé un terrain plus favorable pour la micro-mobilité. Les trottinettes et la micro-mobilité peuvent transformer la manière dont les gens vivent, travaillent et se déplacent dans les villes tout comme le covoiturage a transformé le voyage longue distance ».

Aucune date plus précise n’a été communiquée par BlaBlaCar concernant le développement de cette « expérience multimodale simple » pour l’instant. La startup précise que les deux entités restent indépendantes.