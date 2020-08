BlackBerry annonce son grand retour avec un nouveau smartphone 5G

Après deux ans de sommeil, BlackBerry annonce son retour et la sortie d’un premier smartphone 5G dès l’année prochaine. La marque a conclu un accord avec une société peu connue et qui opère dans la cybersécurité, qui se chargera de développer des smartphones « hautement sécurisés » selon ses dires.

La nouvelle rappellera des souvenirs aux utilisateurs des smartphones de la marque dans les années 2000-2010, lorsque BlackBerry développait des modèles en concurrence avec les iPhone, et qui proposaient leur propre système d’exploitation, BlackBerry OS. Par la suite, la marque avait connu de multiples changements chez ses investisseurs et propriétaires.

Il a fallu néanmoins attendre 2016 pour que la marque annonce la fin de son activité dans la production de smartphones. Une histoire qui ne s’avéra ne pas être très claire pour le grand public, tant un nouvel appareil fut présenté deux ans après : le BlackBerry Key2. La raison de cette poursuite d’activité concerne l’arrivée de TCL dans l’aventure. BlackBerry avait trouvé un nouveau fournisseur et la firme chinoise s’occupait de toute la partie hardware, quand le logiciel d’exploitation avait été troqué pour Android.

Le retour de BlackBerry en 2021

Le retour de BlackBerry sur le marché s’est fait repérer un peu plus tôt dans l’année. Mais plus rien de la stratégie du mois de février dernier n’a persisté. TCL était toujours de la partie et les deux tablaient sur l’arrivée d’un nouveau smartphone.

Finalement, la collaboration des deux marques s’arrêta nette. L’offre n’avait pas été satisfaisante pour TCL alors que les smartphones sous le logo de BlackBerry n’étaient plus dans l’ère du temps face à une concurrence 100 % digitale avec leurs écrans bord à bord. Pour en arriver aujourd’hui à annoncer son retour, BlackBerry s’est appuyé sur Onward Mobility. Un partenaire qui lui permettra de sortir « de nouveaux BlackBerry 5G » en 2021.

En plus d’être compatible avec la nouvelle génération du réseau GSM, ces nouveaux appareils BlackBerry seront encore assemblés avec un clavier physique rapporte 9to5Google. Les smartphones seraient conçus avec FIH Mobile, une filiale de BlackBerry et de Foxconn.

Une particularité pour se différencier

Pour réussir, BlackBerry a déjà pensé à sa stratégie. Le plan : la différenciation. La marque mettra l’accent sur l’expertise en sécurité d’Onward Mobility pour sortir des smartphones censés proposer « une suite de solutions de sécurité chiffrée de bout en bout ». Un domaine sur lequel BlackBerry est plutôt familier. Ses smartphones populaires avaient déjà cette image et depuis, la marque s’est investi dans le secteur, notamment en novembre 2018 et le rachat de Cylance pour 1,4 milliard de dollars.

Pour le moment, il semble précoce de pouvoir imaginer quelconque récit sur le retour de BlackBerry. Difficile de savoir si la marque pourra avoir des chances de revenir faire sa place. Onward Mobility n’est pas connue pour opérer sur le marché et un décalage pourrait se faire sentir. La marque aura tout de même réussi à ressusciter, et peut être bien à retrouver une partie de sa communauté fan des appareils canadiens aussi précurseurs que l’iPhone.