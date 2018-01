Blackberry présente Jarvis (comme l’Intelligence Artificielle du comic Iron Man), un logiciel destiné à la cybersécurité automobile. A destination des constructeurs qui développent des systèmes de conduite autonome, le logiciel a pour but d’identifier les failles de sécurité dans les programmes, ouvrant la porte à de potentiels piratages.

Une fois le disopositif activé, les constructeurs pourront scanner étape par étape le développement de leur logiciel de conduite autonome, afin d’en détecter les éventuelles faiblesses, et les corriger. Jarvis a déjà trouvé son public, puisque le groupe Jaguar Land Rover l’a récemment testé. D’après eux, sa force principale est de réaliser en 7 minutes le même travail d’analyse que des ingénieurs mettraient 30 jours à effectuer.

«Les véhicules connectés et autonomes requièrent des logiciels parmi les plus complexes jamais développés, ce qui représente une difficulté majeure pour les constructeurs automobiles qui doivent veiller à ce que le code réponde à la fois à leurs propres normes et à celles du marché, tout en protégeant au maximum une cible de très grande taille et extrêmement tentante pour les cybercriminels», a déclaré John Chen, CEO de BlackBerry