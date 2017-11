Vous n’avez pas fini de trembler ! Après le premier film et le reboot l’an dernier, le projet Blair Witch aura le droit à une nouvelle déclinaison mais elle se fera cette fois-ci en série. On vous en dit plus sur ce projet qui devrait vous faire trembler !

Le film projet Blair Witch en 1999 nous a fait frissonner d’horreur. Si ses suites ont été plutôt à ranger dans la catégories des navets, il reste une véritable référence. De quoi lui donner un petit coup de jeune à travers une série ?

Sous la forme d’une anthologie ?

Blair Witch le retour ? Eduardo Sanchez, l’un de ses créateurs n’en doute pas. Interrogé par le podcast Diminishing Returns, il exprime toute son envie. « Pour nous, c’est quelque chose de très naturel d’arriver et de dire « Hey, faisons une putain de série Blair Witch ». En plus, on pourra dire que ce sont les créateurs originaux qui s’en occupent et qu’ils ramèneront plein de réalisateurs pour mettre en scène les différents épisodes. Je ne peux pas vraiment en parler mais je pense que l’idée d’une série Blair Witch sous forme d’anthologie a toujours été une perspective intéressante. «

On ignore encore quelle forme pourrait vraiment prendre le projet toutefois. Le « found footage » y aura-t-il sa place ? Quelle sera la continuité narrative dans les épisodes ? Quel lien avec le ou les films ? Bref beaucoup d’interrogations.

Le très rentable projet Blair Witch

Le premier film a été un véritable succès d’un point de vue du public mais surtout économique. Selon un classement effectué en 2010, il se classait ainsi en 5e position des films les plus rentables de l’histoire. Avec un budget de moins de 75.000 dollars, il avait généré près de 250 millions de recettes ! Autant dire que l’envie de lui donner une suite sur le petit écran doit faire saliver du côté des studios. Toutefois, il s’agit d’un certain pari tant les deux films suivants (2000 et 2016) ont quant à eux été plutôt des échecs.

Rien n’est encore officiel pour l’instant. Les fans vont donc devoir patienter avant d’en savoir plus ! Rendez-vous dans quelques mois très probablement pour des informations supplémentaires sur ce projet.

Pour vous faire patienter, redécouvrez la bande-annonce originale du film de 1999 !