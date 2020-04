BMW iX3 : des premières photos pour le futur SUV 100% électrique

Le BMW iX3 dévoilé en avance ?

Le mois dernier, BMW dévoilait officiellement (et en vidéo) son nouveau Gran Coupé i4, une nouvelle berline 100% électrique. Le géant allemand proposera en effet, dès 2021, sa nouvelle BMW i4 qui disposera d’un moteur électrique développant un total de 390 kW, soit l’équivalent de 530 ch. « Une puissance équivalente à celle d’un moteur thermique BMW V8 actuel » explique BMW.

En avril 2018, BMW dévoilait un concept annonciateur de son futur SUV 100% électrique, et aujourd’hui, via Instagram, il semblerait que le tant attendu iX3 ait d’ores et déjà fuité avant sa présentation officielle. En effet, depuis quelques heures, deux photos du nouveau SUV électrique badgé BMW sont disponibles sur le réseau social.

Officialisation imminente pour le BMW iX3 ?

Selon toute vraisemblance, BMW devrait donc très bientôt lever le voile sur ce nouveau modèle, qui va constituer une petite révolution pour le constructeur allemand. En effet, c’est la première fois qu’un modèle « classique » de BMW se voit transformé en une version 100% électrique. Evidemment, BMW va clairement afficher le côté « i » de ce X3, avec quelques modifications esthétiques ainsi que divers inserts bleutés.

Visiblement, BMW va également offrir à son iX3 de nouvelles jantes exclusives, taillées pour optimiser l’aérodynamisme de ce nouveau modèle, et glaner quelques précieux kilomètres d’autonomie. A ce sujet, le SUV BMW iX3 devrait être équipé d’une batterie de 74 kWh, et pourrait offrir une autonomie avoisinant les 440 km.

A bord, on retrouvera bien sûr la toute dernière technologie eDrive, et le SUV devrait être proposé (entre autres) avec un moteur (électrique) de 286 ch et un couple de 400 Nm. Reste à savoir maintenant quand BMW officialisera cette variante électrique de son très populaire X3, et à quel prix ce dernier sera affiché en concessions.