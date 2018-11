BNP Paribas participe à un crédit syndiqué sur la blockchain Ethereum

La banque espagnole BBVA s’intéresse depuis plusieurs années à la blockchain, et elle a déjà mené à bien quelques pilotes sur des émissions d’obligations sur cette dernière.

Accélérer la procédure en réduisant les coûts

Un rapport publié aujourd’hui par le Financial Times évoque son dernier succès en date : un crédit syndiqué de 150 millions de dollars pour Red Eléctrica de España (équivalent espagnol d’EDF) basé sur la blockchain Ethereum. Parmi les prêteurs de l’opération, BNP Paribas et Mitsubishi UFJ Financial Group se joignent au chef de file, BBVA.

Ce nouveau programme pilote est un nouvel avancement la restructuration des crédits accordés aux entreprises. En effet, la blockchain permet de standardiser, accélérer et simplifier le processus d’allocation d’un prêt (en particulier pour la syndication où plusieurs banques joignent leurs forces pour prêter à un tiers), réduisant ainsi significativement les frais liés à celui-ci.

Si la syndication de crédits sur la blockchain Ethereum est une première pour la banque espagnole, elle avait déjà réalisé une émission obligataire en avril dernier. En utilisant une technologie similaire, elle avait émis 75 millions d’euros de dette pour le géant de l’informatique espagnol, Indra. Elle a d’ores et déjà prévu de renouveler ces initiatives dans les mois à venir.

Cette annonce rappelle également l’initiative menée par le gouvernement autrichien en septembre dernier : avec l’aide de la Oesterreichische Kontrollbank, celui-ci a émis 1,15 milliard d’euros de dette garantie sur la blockchain Ethereum. La Commonwealth Bank of Australia en a fait de même cet été en partenariat avec la Banque Mondiale.

