Bon plan VPN : le TOP 3 des offres spéciales de Black Friday 🔥

Ce n’est qu’une question de jours avant que Black Friday soit de retour, mais certains prestataires VPN ont pris de l’avance. Du coup, pas besoin d’attendre pour rĂ©aliser plusieurs centaines d’euros d’Ă©conomies.

Et si vous ne savez pas pourquoi utiliser un VPN, sachez qu’il existe de nombreuses raisons. Grâce Ă la connexion sĂ©curisĂ©e qu’ils offrent, les logiciels VPN trouvent leur utilitĂ© au quotidien, notamment en ce moment oĂą le travail Ă distance est plus que jamais d’actualitĂ©. En plus de protĂ©ger votre vie numĂ©rique, les VPN servent Ă contourner la censure, les blocages firewall et gĂ©ographiques afin de vous laisser accĂ©der Ă toute sorte de contenus sur internet.

Après avoir fait le tri parmi les offres disponibles, nous avons rĂ©pertoriĂ© les trois meilleures. En tĂŞte du classement, on trouve NordVPN qui remise le prix de son forfait 24 mois de -68% et offre 3 mois d’abonnement gratuits. Le tarif revient Ă 3,15€ par mois au lieu de 10,16€. Pour obtenir un abonnement NordVPN et Ă©conomiser 168€, c’est ici :

Saisir l’offre NordVPN

NordVPN propose 3 mois gratuits

NordVPN est un VPN de renom qui a sĂ©duit des millions d’utilisateurs Ă travers le monde. Une chose est sĂ»re, la marque ne brade pas souvent ses prix. Le Black Friday est donc l’opportunitĂ© de souscrire Ă moindre coĂ»t.

Grâce Ă son offre promotionnelle, le prix Ă payer n’est que de 75,65€ pour 24 mois contre 243€ en temps normal. Le fournisseur offre aussi 3 mois gratuits Ă ses nouveaux clients. En les prenant en compte, 27 mois de NordVPN vous reviendront Ă 2,80€ par mois. Pour terminer, l’offre inclut une garantie Satisfait ou RemboursĂ© de 30 jours.

Une fois installĂ©e, l’application NordVPN vous assure un degrĂ© de sĂ©curitĂ© optimal en chiffrant toutes vos donnĂ©es afin que personne ne puisse se les approprier. Grâce aux six connexions simultanĂ©es de NordVPN, vous pourrez profiter de cette protection sur votre ordinateur, tablette, smartphone, Smart TV et mĂŞme Fire TV Stick.

NordVPN dispose de 5 500 serveurs localisĂ©s dans 59 pays. Une simple connexion et votre emplacement sera modifiĂ© de manière virtuelle en quelques secondes. Les sites internet que vous visiterez seront incapables d’identifier que la connexion provient d’un serveur VPN et vous aurez accès Ă de multiples contenus. Avec ses serveurs Onion Over VPN, vous pourrez accĂ©der au dark web facilement et en toute sĂ©curitĂ©.

NordVPN fonctionne pour dĂ©bloquer Netflix, Hulu et d’autres plateformes de streaming comme les chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision. Si vous ĂŞtes habituĂ© Ă voyager Ă l’Ă©tranger, l’application sera votre meilleur alliĂ©.

Outre son service VPN, NordVPN propose un gestionnaire de mots de passe (NordPass) et un système de chiffrement de fichiers cloud (NordLocker). L’abonnement de ces deux logiciels est aussi en promotion.

CyberGhost VPN offre une remise de -83%

NordVPN ne vous a pas convaincu ? Jetez un Ĺ“il au VPN CyberGhost et son offre Ă 2€ spĂ©ciale Black Friday. Pour en profiter, il faudra se tourner vers son forfait 3 ans qui est en baisse de 83% et donne accès Ă 3 mois offerts. Au lieu de payer 467€, le VPN CyberGhost vous coĂ»tera seulement 78€ pour 39 mois d’utilisation ce qui fait 2€ par mois.

Certes l’engagement est plus long, mais cette offre n’en reste pas moins incroyable. En plus, vous disposerez de sept connexions simultanĂ©es par compte et d’une garantie de 45 jours. Si le VPN ne rĂ©pond pas Ă vos besoins ou que vous voulez en tester un autre, il suffira de demander votre remboursement Ă l’assistance client.

CyberGhost VPN vous permettra de naviguer sans laisser de trace sur tous vos appareils en masquant intégralement votre adresse IP et en appliquant le chiffrement dernier cri AES-256. Il assurera ainsi votre confidentialité à chaque instant, y compris lorsque vous êtes connecté aux réseaux Wi-Fi publics.

CyberGhost a la particularitĂ© de disposer de plus de 6 600 serveurs dans 90 pays. Cette large infrastructure offre Ă ses utilisateurs une multitude d’emplacements gĂ©ographiques Ă simuler. Depuis votre canapĂ©, vous pourrez donc accĂ©der Ă des contenus dans le monde entier.

D’ailleurs, le fournisseur propose des serveurs dĂ©diĂ©s au streaming et d’autres pour le tĂ©lĂ©chargement de torrents ce qui vous facilitera la tâche lorsque vous voudrez Ă©tablir une connexion. Si c’est Prime Video que vous voulez dĂ©bloquer, il faudra choisir le serveur optimisĂ© de cette plateforme. La dĂ©marche Ă suivre est identique pour Netflix, TF1, Spotify ou encore YouTube.

Au niveau de la vitesse, CyberGhost est un peu plus rapide que NordVPN. Il couvre aussi plus de pays que son concurrent. À vous de voir selon vos attentes et votre budget.

Saisir l’offre CyberGhost VPN

Surfshark VPN passe sous la barre des 2€

Terminons ce classement avec Surfshark VPN qui est aussi Ă son prix le plus bas. Comme ses concurrents, il a dĂ©cidĂ© de commencer le Black Friday avant l’heure. Grâce Ă une remise très gĂ©nĂ©reuse et 3 mois offerts, la souscription Ă son abonnement 24 mois tombe Ă 50€ contre un prix affichĂ© Ă 295€ d’ordinaire. De belles Ă©conomies en perspective. Concrètement, l’abonnement au VPN vous reviendra Ă 1,87€ par mois durant la pĂ©riode contractuelle de 27 mois.

Cette offre vient avec une garantie de remboursement de 30 jours et des connexions simultanĂ©es illimitĂ©es. Ces dernières vous permettront d’installer et d’utiliser le VPN sur autant d’appareils que vous le dĂ©sirez. On peut difficilement faire plus pratique.

Bien que Surfshark VPN soit plus rĂ©cent que CyberGhost et NordVPN, il s’agit d’un prestataire fiable et no-log qui dĂ©livre un service de qualitĂ©. Surfshark a su s’imposer grâce Ă une application facile Ă utiliser qui permet de surfer de façon sĂ©curisĂ©e que vous soyez chez vous ou sur des points d’accès publics.

Le parc de serveurs de Surfshark en compte plus de 1 700 et s’Ă©tend sur 63 pays. Vous pourrez cacher votre gĂ©olocalisation actuelle et simuler celle de votre choix en quelques clics. Avec ses serveurs puissants, Surfshark est le logiciel idĂ©al pour changer de pays sur Netflix puisqu’il accède Ă une quinzaine de catalogues diffĂ©rents.

L’application Surfshark est dotĂ©e de fonctionnalitĂ©s très utiles dans la vie de tous les jours : un ad-block, un bloqueur de tracking en ligne et un dĂ©tecteur de logiciels malveillants. Le VPN est disponible sur macOS, iOS, Windows, Android ou encore Linux.

Saisir l’offre Surfshark VPN