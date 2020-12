Boursorama Banque finit par céder à la tentation d’une marketplace

Boursorama Banque vient de présenter sa marketplace, un nouvel onglet sur l’application de la banque en ligne permettant de faire des achats et profiter de promotions. En s’inspirant de Revolut et N26, elle se dote aujourd’hui de cet espace d’achat où les offres affichées ont toutes étaient négociées avec la banque pour vous offrir du cashback.

Société Générale, qui possède Boursorama Banque, avait dévoilé ce même service plus tôt. Voilà qu’il arrive maintenant chez la banque en ligne aux 2,5 millions de clients. Baptisée « The Corner », la marketplace est ouverte à tous les clients Boursorama Banque majeurs. Les promotions peuvent se matérialiser par du cashback, mais également des bons d’achat et les offres concerneront cinq « univers » différents : shopping, mobilité, maison, loisirs, vacances.

Ces promotions déguisées sont une vraie piste d’étude pour les banques mobiles en quête d’éponger leurs pertes financières. En devenant une application financière logeant les dépenses en son sein, le modèle économique entièrement basé sur les transactions de la carte bancaire peut s’élargir de façon efficace.

Boursorama Banque dit que son service permet des paiements intégrés. Aucun code promotionnel ou quoi que ce soit devra être ajouté par le client : seule sa carte bancaire fera office de preuve que le client est sujet à l’offre promotionnelle. La banque en ligne Boursorama compte bien utiliser les données bancaires des clients pour en faire émerger des préférences d’achat. Le but : lui proposer des offres promotionnelles plus adaptées, comme c’est le cas chez Revolut et N26.

Boursorama Banque va accélérer la cadence

Après neuf mois délicats pour le milieu bancaire, Boursorama Banque compte désormais accélérer la cadence pour respecter l’un de ses plus importants objectifs : le passage au-dessus des 3 millions de clients en 2021.

Dans une interview à Presse-citron en avril dernier, Benoit Grisoni, le directeur général de Boursorama Banque, disait que la banque en ligne « pourrait être rentable demain », mais que la politique en vigueur suivait « une logique de croissance qui est 5 à 10 fois plus élevée que n’importe quel autre acteur », ajoutant que « la question de la rentabilité n’est donc plus très pertinente ».

Pour y arriver, Boursorama Banque capitalise sur quatre cartes bancaires différentes, des offres de crédit, d’épargne, son activité historique en bourse et puis sa plateforme presque aussi à la page qu’une néo-banque. En avril déjà, son directeur général évoquait la possibilité de nouvelles rentrées d’argent : « On essaie d’aller le plus vite possible, nous sommes prêts à accepter qu’il y ait de nouveaux modèles d’affaires ».