Boursorama : un pas de plus vers une « très grande banque »

Sous la tutelle du groupe Société Générale, Boursorama Banque a repris le chemin de la croissance et franchit une nouvelle étape : celle des 2,5 millions de clients. La banque en ligne est la plus populaire en France, face à une concurrence constituée d’autres établissements entièrement numérisés comme Hello bank! (appartenant à BNP Paribas) et des banques challengers comme N26, Revolut et Orange Bank.

La nouvelle fut subtilement annoncée lors de la Société Générale Digitale Journey, le 20 octobre dernier. Un événement durant lequel le groupe bancaire est revenu sur ses différents travaux dans sa transformation digitale. Forcément, Boursorama Banque est au cœur de cette transformation : elle l’opère avec brio et ses clients semblent l’adopter comme un compte principal, avec une moyenne de 15 200 € d’encours sur leur compte, pour un total de 38 milliards d’euros gérés par l’établissement.

Bien plus que la banque en ligne, c’est l’ensemble du groupe qui s’accompagne de changements. Société Générale opère elle aussi sa transformation. Au mois de juin, elle dévoilait une nouvelle application mobile reprenant quelques-uns des outils propres aux banques mobiles, prouvant ainsi que l’avance communiquée par les fintech concurrentes ne peut être garantie en 2020.

Cela dit, elle doit ses nouvelles intégrations à la nébuleuse de projets fintech autour de son groupe. Il y a Treezor, comme fournisseur, Prismea, comme preuve concrète d’un projet interne, et des acquisitions comme Shine, le futur « Boursorama pour les Pros » selon le Directeur Général de Société Générale Frédéric Oudéa. « C‘est vrai que les startups peuvent nous aider à penser différemment et repenser notre fonctionnement. On est dans une logique collaborative » ajoutait-il à Paris lors de la dernière conférence du groupe.

« Aller le plus vite possible »

Boursorama Banque fait partie des pionniers dans le domaine des banques en ligne. Elle est née en 2002, mais c’est près de quinze ans après que l’établissement a cherché à accélérer son rythme d’acquisition. Le début d’une course qui continue aujourd’hui – après un ralentissement au second trimestre 2020 dû à la crise sanitaire -, face à la concurrence du secteur, et celle des GAFA. Les géants de la technologie, en particulier, ont « des capacités d’investissement considérables » comme le reconnaissait Benoît Grisoni, le directeur général de Boursorama à Presse-citron.

« On essaie d’aller le plus vite possible, nous sommes prêts à accepter qu’il y a des nouveaux modèles d’affaires », ajoutait-il à l’occasion d’un entretien bilan, en avril dernier. Boursorama Banque fait partie de ces acteurs qui pourraient « devenir rentables demain », mais qui se doivent de continuer à investir à grande échelle pour viser un nombre de client bien plus important.

Frédéric Oudéa et Claire Calmejane, la directrice de l’innovation du groupe, admettaient ainsi qu’ils visaient les 4 à 5 millions de clients pour l’horizon 2025. « Boursorama est un exemple exceptionnel, c’était encore une start-up en 2014. Aujourd’hui, c’est 2,5 millions de clients et ce sera une des ‘très grandes banques françaises’ avec 4 à 5 millions de clients en 2025 ».

Une chose est sûre, le modèle de la banque en ligne se démocratise et rejoint les hauteurs des banques traditionnelles en termes d’équilibres. En atteignant 4 ou 5 millions de clients, Boursorama commencera à côtoyer la Société Générale, qui compte actuellement 7,3 millions de clients.

À la différence des néo-banques, en forte croissance elles aussi, Boursorama Bnauqe met en avant le volume d’encours à sa gestion, bien au-delà des établissements de paiements qui encadrent des clients habitués à ne déposer que quelques centaines d’euros sur leur compte. Pour renforcer cette avance justement, la banque en ligne continuera à miser sur ses solutions d’épargne. Un moyen d’accompagner la fracture du numérique dans le système bancaire, tout en creusant un faussé avec l’offre de ses nouveaux acteurs.

Lire aussi : notre avis sur Boursorama Banque