Boursorama Banque veut devenir rentable lorsqu’elle aura 4,5M de clients

La mise en orbite de Boursorama Banque est planifiée pour 2024. Durant les trois prochaines années, son rythme d’investissement ne devrait pas baisser afin de pouvoir acquérir encore deux millions de nouveaux clients, pour un total de 4,5 millions de clients. La banque en ligne vient d’annoncer son programme et planifie désormais sa rentabilité, une forme économique qu’elle avait choisi de délaisser en 2016.

« C’est en 2016 que nous avons décidé d’accélérer notre développement de manière très forte, avec beaucoup d’investissements – que ce soit en marketing, en informatique ou encore en ressources humaines » déclarait Benoit Grisoni, le Directeur général de Boursorama Banque dans une précédente interview avec Presse-citron. Son nouveau plan publié lundi 7 décembre vise à montrer que le retour à l’équilibre leur sera très rapide, mais que Boursorama Banque ne compte pas l’atteindre avant d’avoir une taille digne des grandes banques de détail.

Résultat net de 100 millions d’euros

La banque en ligne avait pour ambition d’atteindre 2 millions de clients en 2020, ce qui fut largement dépassé avec le cap des 2,5 millions de clients au mois d’octobre. Boursorama Banque réitère en revanche son objectif avec de nouveau 2 millions de clients en plus d’ici trois ans. Aucun détail n’a été donné sur l’objectif de la progression des encours, on en apprend seulement que ces derniers ont augmenté de 22 milliards d’euros en cinq ans, pour un total de 39 milliards d’euros sous la gestion de Boursorama Banque présentement.

L’épargne financière représente la plus grande part de ces encours, avec 12,6 milliards d’euros. Mais depuis 2015, le crédit et les dépôts rémunérés ont connu une très forte augmentation. Le monde des néo-banques est bien différent avec des gestions d’encours bien plus bas. Chez Revolut par exemple, le montant d’encours total de ses 10 millions de clients fin 2019 ne lui permettait pas de dépasser la somme des 2,6 milliards d’euros (2,36 milliards £).

Ainsi, Boursorama Banque réitère une promesse que son directeur général nous évoquait au mois d’avril : « Boursorama Banque pourrait devenir rentable demain matin » nous indiquait Benoit Grisoni, pour expliquer l’actuelle politique d’investissement massif. Désormais, l’objectif sera de ralentir les dépenses à la fin de l’année 2023, là où l’objectif des 4,5 millions de clients sera logiquement atteint. Ensuite, la banque en ligne prévoit un résultat net de 100 millions d’euros, et 200 millions d’euros en 2025.

La rentabilité chez les banques mobile est un sujet de plus en plus présent. Boursorama Banque rejoindra les banques de détail traditionnelles en atteignant la taille de 4,5 millions de clients, un signe que le modèle 100 % en ligne s’est imposé dans l’offre bancaire. Représentatif de cette montée en puissance, les réseaux Société Générale et Crédit du Nord ont donné leur feu vert en conseil d’administration pour fusionner ensemble. Pour les employés et les agences physiques, l’aube d’un gigantesque plan de restructuration…