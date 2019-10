Boursorama, Fortuneo, ING : quand la banque en ligne répond aux néo-banques

En l’espace de quelques années, le paysage bancaire français a été bouleversé par l’arrivée des néo-banques. Si le Compte Nickel est une initiative française (depuis rachetée par BNP Paribas) qui connait un vif succès, c’est surtout la fintech étrangère – avec N26 et Revolut – qui a pris d’assaut le marché français.

Les banques en ligne ont dû répondre à ces nouvelles façons d’utiliser les services bancaires qui sont apparues avec la banque mobile. C’est d’autant plus vrai que les clients des banques en ligne sont aussi ceux qui ont tendance à choisir N26 ou Revolut : ils sont jeunes, citadins et ont un fort pouvoir d’achat comme le détaille cette infographie publiée par N26.

En guise de réponse à ces services bancaires venus de l’étranger, Boursorama Banque, Fortuneo et ING ont dévoilé des offres en concurrence directe avec ces néo-banques : elles sont gratuites, sans condition d’éligibilité et elles se démarquent par leur simplicité – un compte courant et une carte bancaire.

Boursorama, la première à répondre

Boursorama Banque veut conserver sa place de leader sur le marché de la banque en ligne, et la percée fulgurante de N26 sur ce créneau l’a forcé à repenser son offre. C’est en juin que Boursorama Banque a officiellement dévoilé son offre Ultim – un compte associé à une carte bancaire gratuite, et destinée à une clientèle de voyageurs.

Contrairement à l’offre standard de Boursorama Banque à laquelle ont déjà souscrit 2 millions de clients, cette offre Ultim est sans condition de revenus et elle est gratuite (sous condition de réaliser au moins une opération par mois, sinon elle sera facturée 15€ par mois). A titre d’exemple, une commission de 1,94% sera prélevée lors d’un retrait réalisé dans une devise étrangère par un client classique Boursorama Banque – mais elle sera totalement gratuite pour les clients Ultim. Le client de cette offre bénéficiera en parallèle de toutes les assurances que l’on retrouve sur une carte Visa Premier.

Avec son offre, Boursorama Banque a frappé un grand coup parce qu’elle se montre plus flexible sur les plafonds qu’une N26 ou Revolut. Le succès ne s’est pas fait attendre puisque cette offre Ultim a conquis plus de 125 000 clients en seulement 3 mois. Il faut dire que la prime de 80€ à l’ouverture de compte est évidemment un facteur clé pour attirer le public…

Fortuneo mise aussi sur l’international

Boursorama et Fortuneo se battent régulièrement à qui proposera la commission la plus faible sur les frais à l’international. Sa nouvelle offre baptisée Fosfo est une réponse directe à Boursorama Ultim, et à toutes les autres néo-banques sur le créneau : il s’agit d’une carte bancaire associée à un compte courant, qui se distingue par l’absence de frais bancaires et ce, partout dans le monde.

Le directeur général de Fortuneo, Gregory Guermonprez, a expliqué lors du lancement il y a deux semaines avoir voulu répondre à « une demande de notre jeune clientèle, étudiante ou active, qui est davantage encline à voyager ». Elle reprend globalement les mêmes principes que le compte Ultim, avec une carte Mastercard qui inclut aussi des assurances à l’étranger. En cas d’inutilisation du service pendant un mois, la banque en ligne se réserve toutefois le droit de prélever une commission fixe de 3€.

ING rajoute une offre dans sa gamme

Dauphine de Boursorama Banque sur le marché de la banque en ligne, ING a également voulu apporter sa réponse à l’essor des néo-banques. « Essentielle », c’est le nom de cette nouvelle offre qui vient compléter la gamme ING. Nous avons d’ailleurs réalisé un comparatif entre l’offre ING Essentielle et son offre standard Intégrale que vous pouvez retrouver ici.

Contrairement aux offres de Boursorama Banque et Fortuneo, le compte Essentielle ING n’a pas mis l’accent sur l’international. Autrement dit, les paiements et les retraits en zone non-SEPA (hors Union Européenne) seront soumis à une commission de 2% – comme c’est le cas avec son offre Intégrale.

Avec son offre Essentielle, ING a simplement voulu offrir un compte accessible à tous, et sans condition de revenus (pour rappel, elle exige de ses clients classiques de domicilier 1 200€ de revenus par mois pour obtenir le compte gratuit).

Quelle banque en ligne choisir ?

Difficile de dire quelle est la meilleure banque en ligne du marché, tant chacune a ses spécificités. Alors qu’elles se sont longtemps cantonnées à vouloir simplifier l’offre bancaire en ne proposant qu’un seul type de compte, les banques en ligne ont finalement du faire marche arrière pour inclure une cible plus large – et ne pas se laisser distancer par ces nouveaux acteurs de l’industrie.

Il n’empêche que ces nouvelles banques ont du mal à trouver leur modèle économique – et elles privilégient aujourd’hui encore la course à la taille critique. Face à l’essor du nombre d’acteurs sur ce créneau, le responsable de la practice fintech de KPMG Mikaël Ptachek s’est montré sceptique : « il est peu probable que nous comptions encore 18 acteurs à un horizon de cinq ans. Il va y avoir un mouvement de consolidation ». Il se veut toutefois rassurant : « cela s’effectuera au bénéfice des utilisateurs ».