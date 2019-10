N26 : un million de français lui font confiance !

Officiellement, N26 est donc la première banque mobile à atteindre le cap symbolique du million de clients dans l’Hexagone. Le directeur général de N26 sur ce marché, Jérémie Rosselli, explique : « Franchir le million de clients est une étape majeure pour N26 en France. Plus qu’un objectif, c’est une nouvelle étape de notre croissance qui prouve que l’expérience bancaire que nous proposons répond aux besoins des clients et correspond à leurs modes de vie ».

En moins de 3 ans, la néo-banque allemande s’est ainsi imposée dans le quotidien des français grâce à une offre simple, transparente et flexible. Son offre se décline aujourd’hui avec une gamme de produits bancaires qui va du compte gratuit (N26) jusqu’aux versions plus haut de gamme et payantes (N26 You et N26 Metal – voir notre comparatif ici).

Alors que N26 s’adressait à l’origine aux voyageurs souhaitant réduire leurs frais bancaires à l’étranger, elle s’avère être une solution efficace pour la banque au quotidien. En moyenne, ses clients français réalisent 19 opérations par mois avec leur carte, pour un montant moyen de 1 020€. Si les 18-35 ans représentent quasiment deux tiers de sa base clients français, les plus de 35 ans représentent quand même 38% de sa clientèle.

Une concurrence qui s’accroit

Une étude publiée par KPMG au début de l’été recensait pas moins de 18 néo-banques sur le marché français. Si N26 et Revolut se distinguent de la masse, quelques banques en ligne traditionnelles ont décidé d’apporter une réponse forte à ces nouvelles sociétés financières. C’est le cas de Boursorama Banque qui a dévoilé son compte Ultim, ou encore Fortuneo qui a présenté il y a quelques jours son offre Fosfo.

Cela n’empêche pas N26 de voir toujours plus loin, et d’avoir des objectifs ambitieux. Jérémie Rosselli affirme : « Notre ambition est claire : devenir la première banque digitale en France ». La fintech part donc à l’assaut de la première banque « digitale » de France, Boursorama Banque, qui vient tout juste de franchir les 2 millions de clients…