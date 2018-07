Prime Day Amazon : bundles PS4, Xbox One + jeux en promo

Comme pour toutes les opérations Amazon, les consoles de jeux telles que la Sony PS4 et la Xbox One de Microsoft connaissent un franc succès. Que ce soit pour le Prime Day Amazon ou lors du Black Friday, ces consoles finissent toujours dans les meilleures ventes du marchand. Les bundle PS4 sont en forte promo ici, et ceux pour la Microsoft Xbox One le sont ici.

Pendant le Prime Day Amazon et pendant le Black Friday, la PS4 et la Xbox One sont toujours vendues en promotion dans des bundles qui contient également des jeux ou des manettes. Les consoles sont généralement vendues lors de ventes flash qui ne durent que quelques heures, dans la limite des stocks disponibles.

Ci-dessous, la liste des promotions en cours :

Pour les packs PS4, on retrouvera notamment :

PS4 Slim 500 Go + Qui es-tu ? à 269€

PS4 Slim 1To + FIFA 18 à 329€

Pour les packs Xbox One, on retrouve :

Pack Xbox One X + 2è manette + Call of Duty : WWII + Monster Hunter World à 499€

Pack Xbox One X + 2è manette + Call of Duty : WWII + FIFA18 à 499€

Consoles : les PS4 et Xbox One font un carton

Année après année, la Sony PS4 continue d’enregistrer un succès tonitruant. Depuis son lancement en 2013, la console de jeux du japonais a été écoulée à plus de 73 millions d’unités (chiffres : janvier 2018). Dans les bundles PS4 Slim 500 Go en promotion pour le Amazon Prime Day, on retrouve la console associée aux manettes Dualshock ou encore à de nombreux jeux populaires (comme FIFA 2018). A noter que le casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR (PSVR) est aussi en réduction sur le site marchand.

Du côté de chez Microsoft, la Xbox One est également en promotion dans des bundles. C’est le modèle 1 To que l’on retrouve sur Amazon pour le Prime Day dans des packs avec manettes supplémentaires et des jeux phares tels que Call of Duty : WWII.

A noter qu’il faut absolument être client Prime pour obtenir les remises du Prime Day. Une version d’essai de 30 jours (qui peut être annulée à tout moment) permet de réfléchir à cet abonnement annuel. Elle offre un accès la livraison gratuite en une journée, ou encore à des promotions avant l’heure. Cela inclut toutes les catégories de produits sur Amazon : de la high-tech en passant par le lifestyle et via les meilleurs ventilateurs.

