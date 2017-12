Quand Burger King offre un restaurant à son plus grand fan

Burger King, spécialiste des coups de communication réussis, a décidé d’offrir à son plus grand fan Facebook un cadeau plus qu’original.

La récompense suprême pour le plus fidèle des commentateurs Facebook

Vous allez finir par croire que chez Presse-Citron, on est des fans inconditionnels de Burger King ! Pas du tout, c’est juste que la marque sait comment faire parler d’elle.

Pour Noël, l’enseigne de fast food a décidé de récompenser l’un de ses plus grands fans. Sulivan K avait posté 637 commentaires au moment des faits sur la page Facebook de Burger King et la marque lui a, en échange, « offert » un restaurant.

Un héros, une légende de Burger King en France

Le Burger King en question est désormais nommé « Home of Sullyvan K. » et se situe à Bordeaux. Privilégié dans cet établissement, il possède tout d’abord sa propre place de parking, bénéficie de sa propre table, d’un plateau personnalisé et d’une boîte de Whooper unique floquée de son nom. Pas de doute, Sullyvan est le nouveau « king » du restaurant de Bordeax Mérignac qui aura demandé l’intervention de 35 ouvriers et plus d’un kilomètre de tissu pour pouvoir être entièrement emballé en une nuit.

Ce n’est pas tout : Sullyvan a également également une carte qui lui permet de venir déguster du Whooper gratuitement pendant un an.

Jeu de trônes

Comme chaque roi finit par être détrôné, Burger King propose depuis le 19 décembre un nouveau jeu pour prendre la place de ce fameux roi. Le principe est le même : poster le plus de commentaires possibles sur le film de Sullyvan pour gagner un an de Burger King.

La demi-mesure n’est donc pas le maître-mot de la chaîne de fast-food quand il s’agit de renforcer ses liens avec sa communauté de fans, bien aidée par son agence de communication Buzzman.

L’opération communication est en tout cas réussie pour Burger King, avec une façon bien originale de remercier Sullyvan, de lui souhaiter un joyeux Noël et faire un peu le buzz sur la toile.