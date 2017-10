Burger King ramène les Whoopers à la vie pour Halloween

La marque de fast food sait qu’Halloween est un rendez-vous incontournable pour inciter de nouveaux clients à goûter son célèbre Whopper.

« On avait perdu leur trace, depuis si longtemps. On raconte qu’ils avaient été dévorés. On pensait ne plus jamais les revoir… » Eh bien, non ! Chez Burger King, les Whopper vont ressusciter. Mais quand ? Ce sera le 31 octobre prochain, le jour d’Halloween.

Un Zombie Whopper pour Halloween

Non non non, chez Presse-Citron nous ne sommes pas forcément des fans absolus de Burger King mais il faut reconnaître que l’entreprise a le chic pour faire parler d’elle. Encore une fois, Burger King démontre sa capacité à surfer sur l’actualité du moment pour mettre en avant ses produits, et Halloween est pour le coup l’événement rêvé pour laisser libre cours à son imagination. La marque de fast-food conseille ainsi à ceux qui raffolent de ses burgers de venir faire un tour dans un de ses restaurants à l’occasion d’Halloween car pour l’occasion les Whopper qui ont disparu de la circulation vont retrouver une nouvelle vie… Pas de panique, cela ne signifie pas que vous pourrez déguster un vieux Whopper recyclé mais plutôt que si vous possédez un vieux ticket de Whopper, vous vous présentez avec chez Burger King et vous aurez la chance de repartir avec un nouveau Whopper Zombie.

Halloween, l’évènement pour accroître sa clientèle

Pour Burger King, la fête déguisée est une excellente occasion d’attirer un peu plus de nouveaux clients, et ce à travers le monde. Aux États-Unis par exemple, afin de faire de l’ombre à son principal concurrent McDonald’s (encore une fois), la marque a lancé son opération Scary Clown Night dont le principe est d’offrir aux 500 premiers clients qui se déguisent en clown un Whopper gratuit.

En France, l’opération a été légèrement modifiée puisque ce sont ceux qui auront acheté un Whopper avant Halloween qui pourront bénéficier d’un nouveau sandwich. Il est donc temps de sortir vos vieux tickets de vos vos poches !