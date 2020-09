Ça se précise pour le Xiaomi Mi 10T et le Mi 10T Pro

Malgré la crise du COVID-19, Xiaomi affiche d’assez bons résultats. Et cela est dû en partie à sa série Mi 10, qui est la série de smartphones haut de gamme de la marque pour l’année 2020. Mais alors que Xiaomi a déjà sorti de nombreux modèles pour cette catégorie, la marque chinoise pourrait encore en présenter de nouveaux avant la fin de l’année.

Après le Mi 10, le Mi 10 Pro, le Mi 10 the Mi 10 Lite Zoom/Mi 10 Youth Edition et le Mi 10 Ultra, Xiaomi pourrait prochainement lever le voile sur le Mi 10T et le Mi 10T Pro. La marque n’a pas encore fait de teasing pour ces deux appareils. Mais d’après un article récemment publié par nos confrères de XDA, ceux-ci ont récemment fuité sur une page du site espagnol d’Amazon (mais les informations ont déjà été retirées).

De nouvelles versions du Xiaomi Mi 10 ?

Ces « fuites » révèlent surtout le design des deux smartphones, grâce à deux rendus. A priori, par rapport au Mi 10 et au Mi 10 Pro, la façade ne change pas vraiment. On a un écran de type borderless avec un trou percé pour la caméra frontale. En revanche, sur le dos, on a une disposition particulière des trois caméras.

A priori, on pourrait croire que le Mi 10T et le Mi 10T Pro ont la même caméra principale. Mais si on regarde bien, ces rendus indiquent que le Mi 10T a une caméra principale de 64 mégapixels sur le dos, tandis que le Mi 10T Pro a une caméra principale de 108 mégapixels. Et en ce qui concerne les prix, le Mi 10T pourrait coûter 547 euros, tandis que le Mi 10T Pro pourrait coûter 666,25 euros.

Sinon, XDA évoque également quelques caractéristiques qui auraient été affichées sur la page. D’après celle-ci, le Mi 10T Pro aurait un processeur Snapdragon 865, un écran avec un taux d’échantillonnage de 144 Hz, une batterie de 5 000 mAh, 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Mais le site indique qu’il faut se méfier de ces données, car il pourrait s’agir de « placeholder », c’est-à-dire des informations qu’on a juste placées là pour remplir un emplacement en attendant les données officielles.

Pendant ce temps, Xiaomi fonce aussi sur le milieu de gamme

Si ses modèles premium permettent à Xiaomi de proposer des smartphones presque sans concessions au niveau de la fiche technique, le constructeur continue également d’étoffer son offre sur le milieu de gamme. Pour cette année, ses potentiels best-sellers dont les modèles de la série Redmi Note 9. Mais en même temps, Xiaomi propose les appareils de la marque Poco, dont le Poco F2 Pro qui est un smartphone flagship-killer, ainsi que le Poco X3 NFC, un smartphone abordable, mais dont la fiche technique et le design ont été pensés pour les gamers.

Dans ce segment milieu de gamme, Xiaomi fait face à des concurrents comme OnePlus (avec le OnePlus Nord), Samsung (avec le Galaxy A51 ainsi que le Galaxy M51), mais également Apple qui, cette année, a sorti un iPhone abordable. A cela s’ajoutent les marques comme Oppo et Realme qui ont de nombreux modèles intéressants mais abordables.