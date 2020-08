Le Galaxy M51 est officiel : batterie de 7 000 mAh, 4 caméras sur le dos et écran de 6,7 pouces

Les smartphones Galaxy M ont d’abord été lancés en Inde, probablement dans le but de proposer des smartphones Samsung capables de rivaliser les Redmi Note de Xiaomi au niveau du rapport qualité/prix. Mais en suite, ces appareils sont arrivés en Europe.

Par exemple, le Galaxy M31 est déjà disponible en France. Et si l’appareil a une fiche technique comparable à celle du Galaxy A51, celui-ci est vendu à un prix moins élevé de 289 euros. De plus, le M31 a un avantage important : l’autonomie. En effet, ce modèle milieu de gamme est équipé d’une batterie immense de 6 000 mAh. Et avec le Galaxy M51, Samsung frappe encore plus fort. Cela fait des semaines que ce nouvel appareil est évoqué par la presse. Et récemment, Samsung a enfin officialisé celui-ci via une page de présentation et de précommandes sur son site allemand.

Un milieu de gamme avec une batterie XXL

On y découvre le prix du smartphone, qui est de 360 euros en Allemagne, mais également des éléments de la fiche technique. À la différence du Galaxy M31, le Galaxy M51 n’a pas d’encoche, mais plutôt un trou percé sur l’écran pour la caméra frontale, un design que le constructeur appelle Infinity-O.

La batterie du M51 est plus grande puisque celle-ci a une capacité de 7 000 mAh. C’est deux fois plus que la capacité des batteries de certains smartphones. D’après Sammobile, c’est la plus grande batterie que Samsung ait placée sur un smartphone et celle-ci devrait se charger à 100 % en deux heures grâce à la technologie de recharge rapide à 25 W.

Sur la page qui vient d’être publiée, Samsung évoque un processeur Octa-core, mais ne précise pas de quel modèle il s’agit. Mais il y aurait de fortes chances que ce smartphone utilise soit le Snapdragon 730 (un processeur qui est également utilisé par le Pixel 4a), soit le Snapdragon 730G de Qualcomm. Sinon, le Galaxy M31 a une mémoire RAM de 6 Go, accompagnée d’un stockage interne (extensible) de 128 Go.

Le Galaxy M31 utilise un écran de type AMOLED Plus de 6,7 pouces et sur le dos, il y a un ensemble de quatre caméras : une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra-grand angle de 12 mégapixels, une caméra de profondeur de 5 mégapixels, et un marco de 5 mégapixels.

Un nouveau modèle sur le segment milieu de gamme

D’autres éléments de la fiche technique, ainsi que le prix et la disponibilité dans l’Hexagone (si l’appareil arrive en France) seront probablement présentés plus tard. Mais en attendant, on a déjà une idée des caractéristiques de ce nouveau « monstre » de Samsung.

En tout cas, si vous avez été impressionné par la batterie et le rapport qualité/prix du Galaxy M31, vous devriez également être impressionné par ce modèle puisqu’il s’agit presque d’une version améliorée. Parmi les concurrents du Galaxy M51 sur le segment milieu de gamme, il y a le OnePlus Nord, l’iPhone SE 2020, le Pixel 4a, ainsi que les appareils Redmi Note de Xiaomi. Mais ce nouveau modèle entre également en concurrence avec d’autres smartphones Samsung, comme le Galaxy A41, le Galaxy A51 ou le Galaxy A71, qui font aussi partie de l’offre du constructeur sur le segment milieu de gamme.