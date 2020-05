Apple voudrait proposer du contenu audio sur Apple News+

Il y a un an, Apple a décidé de diversifier ses sources de revenus en misant un peu plus sur les services. Et lors d’un évènement en mars 2019, la firme de Cupertino a lancé une série de nouveaux services, dont Apple Card, Apple Arcade et Apple News+.

Apple News+ a été créé par Apple grâce à l’acquisition de Texture, une sortie de Netflix de la presse magazine. En contrepartie d’un abonnement mensuel, Apple News+ permet d’accéder à des contenus de presse premium ainsi qu’à ceux des magazines partenaires de la firme de Cupertino.

Et bientôt, Apple News+ pourrait aussi proposer du contenu audio. Si pour le moment, Apple n’a pas encore évoqué son intention de proposer ce format sur cette application, c’est ce qui est suggéré par un article publié cette semaine par Digiday. D’après ce dernier, Apple discuterait actuellement avec les médias afin d’avoir la permission de générer du contenu audio à partir de leurs articles.

Une nouvelle offensive d’Apple sur les contenus audio ?

Apple s’engagerait à prendre en charge tous les frais liés à la production de ces versions audio des articles, mais à conserver les mêmes conditions en matière de rémunération qu’avec les contenus écrits. Néanmoins, pour le moment, beaucoup de problèmes devraient encore être résolus. Par exemple, d’après Digiday, certains médias craindraient des problèmes liés à la propriété intellectuelle, car pour permettre à Apple de convertir les articles en contenu audio, il leur faudrait avoir l’aval des rédacteurs freelance qui ont créé les contenus. Il serait également possible que le contenu audio soit moins avantageux pour les éditeurs dans la mesure où le contenu audio est consommé plus rapidement alors que la rémunération est calculée en fonction du temps passé à consommer ce contenu.

Et bien entendu, comme ces informations proviennent d’une source non officielle, celles-ci sont encore à considérer avec une extrême prudence. Mais ce qui est clair, c’est que la demande pour le contenu audio existe. Cela a encouragé d’autres entreprises, comme Google ou Spotify, à faire des podcasts l’une de leurs priorités depuis plus d’un an. Cette stratégie a par exemple permis à Spotify de doper significativement le nombre d’abonnés payants sur sa plateforme de streaming.

Pour rappel, Apple News compte actuellement 125 millions d’utilisateurs actifs par mois.