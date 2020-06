Découvrez à quoi va ressembler l’offre audio d’Apple News+

En 2019, Apple a décidé de diversifier ses sources de revenus, en lançant plusieurs services accessibles en contrepartie d’abonnements mensuels. Parmi ces services, il y avait Apple New+. Ce kiosque permet aux utilisateurs d’accéder à des contenus premium de médias et à des articles de magazines, en contrepartie d’un abonnement comparable à celui de Netflix.

Cette année, la firme de Cupertino pourrait améliorer l’offre Apple News+ en proposant à ses abonnés des versions audio de certains articles. Cela avait notamment été suggéré par un article de Digiday, qui expliquait qu’Apple est en train de discuter avec les éditeurs afin qu’il puisse diffuser ces versions audio sur son application.

Le projet semble avoir avancé puisque cette nouveauté, appelée Apple News+ Audio serait déjà cachée dans la beta d’iOS 13.5.5. Le site 9to5Mac indique avoir pu accéder à cette version audio d’Apple News+ sur cette beta et a également publié la vidéo ci-dessous pour donner un aperçu.

Transformer les articles en podcasts

En substance, Apple New+ Audio ne serait accessible qu’aux abonnés Apple News+, et serait accessible depuis un nouvel onglet sur l’application Apple News. Une fois dans cet onglet, l’utilisateur peut créer des playlists et écouter les versions audio des articles sur un lecteur qui ressemble beaucoup à celui de l’application Apple Podcast (avec presque les mêmes boutons pour contrôler la lecture). D’après 9to5Mac, une option serait également disponible pour écouter la version audio d’un article, tout en lisant celui-ci. Pour les utilisateurs de l’application Apple News qui n’ont pas d’abonnement Apple News+, seuls les extraits de ces versions audio seraient disponibles. A priori, Apple News+ Audio devrait être accessible pour le grand public quand Apple sortira iOS 13.5.5.

Étant donné la popularité des contenus audio en ce moment, cette nouvelle fonctionnalité pourrait aider Apple à stimuler la croissance de son abonnement Apple News+. En effet, Spotify, par exemple, a attribué sa forte croissance du dernier trimestre 2019 à l’ajout de podcasts aux contenus musicaux qui étaient déjà sur la plateforme.

Cependant, rappelons que pour le moment Apple News+ n’est disponible que dans quelques pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais ces informations nous donnent déjà une idée des types de contenus qui seront proposés par Apple lorsque ce service débarquera dans l’Hexagone.