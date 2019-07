Comme indiqué par l’Union européenne il y a de longs mois, les constructeurs de nouveaux véhicules électriques seront dans l’obligation d’installer un dispositif sonore dans les voitures destinées à l’Europe.

Depuis ce 1er juillet 2019, les nouveaux véhicules électriques, dont ceux des gammes existantes, doivent disposer d’un système qui produit du bruit. Celui-ci se déclenche dès lors que le conducteur roule à moins de 19 km/h.

New regulations will require all new electric vehicles to feature a warning noise to alert pedestrians and cyclists.

🎧listen to the warning noise below⬇️ pic.twitter.com/EO6JPK0QUg

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) June 30, 2019