Ce SDK permettra de contrôler des drones DJI avec Windows 10

Dans la majorité des scénarios, contrôler un drone avec un smartphone ou bien avec un contrôleur spécial est certainement plus pratique. Néanmoins, pour certains usages professionnels, il peut être plus intéressant de contrôler la machine volante avec un ordinateur.

C’est pour cela qu’il y a quelques mois, à l’occasion de sa conférence BUILD, Microsoft et DJI ont officialisé un partenariat grâce auquel les deux entreprises proposeront un SDK (un kit pour les développeurs) qui permettra de coder des applications Windows 10 pour contrôler les drones de la marque chinoise.

Le SDK est disponible en preview publique

Et aujourd’hui, ce SDK entre en preview, ce qui signifie que les développeurs peuvent maintenant commencer à travailler dessus.

« Aujourd’hui, lors de la conférence AirWorks de DJI, nous annonçons la preview publique du kit de développement (SDK) Windows, qui permet d’écrire des applications pour les PC Windows 10 qui contrôlent des drones DJI », annonce Sam George, directeur d’Azure Internet of Things. « Le SDK permettra également à la communauté des développeurs Windows d’intégrer et de contrôler des charges tierces telles que des capteurs multispectraux, des composants robotiques tels que des actionneurs personnalisés, et plus encore, augmentant de façon exponentielle les possibilités d’utilisation des drones en entreprise ».

Bien entendu, en plus de contrôler les drones, les développeurs pourront également développer des applications qui utilisent les services Azure AI de Microsoft pour traiter en temps réel les images et les vidéos capturées par les drones de DJI. D’ailleurs, pour la firme de Redmond, ce SDK est surtout un outil qui permettra de lier les drones commerciaux de DJI avec ses services de cloud computing.