Cellebrite désormais capable de déverrouiller tous les iPhone pour la police

Si Cellebrite a tendance à rester discrète sur ses activités professionnelles, l’entreprise prend parfois la parole pour évoquer ses progrès concernant l’évolution de ses outils. Pour rappel, ces derniers permettent de déverrouiller et d’extraire les données de nombreux modèles de smartphones, une fonction qui peut être très utile aux forces de l’ordre.

Cette fois-ci, Cellebrite a annoncé qu’elle était capable de déverrouiller n’importe quel terminal fonctionnant sous iOS, allant de la version 7 jusqu’à 12.3, soit la version la plus récente du système d’exploitation d’Apple. De la même manière, elle pourrait aussi extraire les données de smartphones Android récents et haut de gamme, dont le Samsung Galaxy S9.

Sur Twitter, la société israélienne a annoncé : « Cellebrite est fière de présenter #UFED Premium ! Une solution exclusive pour les forces de l’ordre pour déverrouiller et extraire les données de tous les appareils iOS et Android haut de gamme ».

Cellebrite is proud to introduce #UFED Premium! An exclusive solution for law enforcement to unlock and extract data from all iOS and high-end Android devices. To learn more, click here: https://t.co/WHsaDxzoXz pic.twitter.com/BSixEkyAuL

— Cellebrite (@Cellebrite_UFED) June 14, 2019