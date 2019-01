CES 2019 : Apple trolle tous ses concurrents au salon sans même y mettre les pieds

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Plus ironique, ça n’existe pas. Régulièrement épinglée pour la gestion catastrophique que la firme fait de la vie privée de ses utilisateurs, Apple a profité du CES de Las Vegas pour se moquer avec brio de tous ses concurrents qui font l’effort de participer à l’événement le plus scruté de ce début d’année.

La photo se passe d’explications : la firme a diffusé une affiche géante vantant la sécurité de ses appareils iPhone. Étalée sur plus d’une douzaine d’étages d’un immeuble de la capitale du vice, la publicité rappelle le design de son dernier smartphone et est visible depuis plusieurs centaines de mètres aux alentours.

Un superbe coup marketing signé Apple

En général, l’entreprise de Tim Cook a pour habitude de créer des campagnes réussies, mais cette fois-ci c’est un coup de maître. Non seulement elle se paye le luxe de reprendre le slogan ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais en plus, elle réussit à profiter d’un événement auquel elle ne participe même pas.

En effet, la société fondée par Steve Jobs boude le CES depuis de nombreuses années et se contente de sa propre keynote annuelle pour annoncer ses produits, comme les nouveaux iPhone XS et XS Max. Un choix qui semble judicieux, puisque le succès reste au rendez-vous.

La sécurité des utilisateurs, sujet-clé du CES 2019

Si l’on met de côté les arguments commerciaux des fabricants de smartphones et que l’on regarde quelques jours en arrière, on se rend bien compte que 2018 a été une année incroyablement chargé en scandales relatifs à la confidentialité et à la gestion des données personnelles.

Et pour les constructeurs, il s’agit maintenant de rassurer les consommateurs. Si nombreux sont ceux qui vont s’intéresser aux fiches techniques des produits annoncés cette semaine, la sécurité des appareils sera aussi au centre des conversations et le wording des marques sera probablement très axé sur le sujet.

