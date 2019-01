Le top des flops de l’actualité 2018 : ce qu’il faut retenir

Si 2018 a été une année riche en nouveautés du côté des produits que l’on présente sur Presse-Citron, ça n’a pas toujours été la même histoire pour les startups et les firmes qui dirigent le monde de la Tech. Voici donc un florilège des histoires les plus problématiques de l’année qui vient de s’écouler. Et c’est sans compter Cambridge Analytica, un sujet que nous avons traité une quinzaine de fois en l’espace de quelques mois !

Des mises à jour qui ne sont pas du goût de tout le monde

Souvenez-vous : en février dernier, Snap lançait un grand relooking de son application, en s’attirant les foudres de millions d’utilisateurs actifs. Et ce n’est pas allé en s’arrangeant : en effet, non seulement Evan Spiegel n’a pas fait marche arrière, mais en plus, malgré avoir été l’un des premiers usagers de Snapchat, je n’y comprends plus rien et j’utilise maintenant Instagram Stories, qui a d’ailleurs dépassé son concurrent en un rien de temps.

Microsoft a aussi fait des siennes avec la mise à jour catastrophique de Windows 10, qui a provoqué la colère d’un grand nombre d’internautes. Pour terminer, on peut parler de Lenovo, le constructeur d’ordinateurs chinois dont les derniers modèles ne s’allument plus.

Des prises de position plus que discutables

Si les bugs sont encore tolérables, le comportement des plus grandes entreprises face au marché et aux habitudes de la société a parfois fait les frais de l’opinion publique, outrée de certaines décisions qui ne leur appartiennent pas.

À commencer par Google, qui a profité de sa position dominante pour écraser toute revendication kurde dans une carte publiée sur MyMaps. De son côté, le cofondateur de WhatsApp a expliqué avoir « vendu » la vie privée de ses utilisateurs lors d’une interview.

Enfin, je terminerai en parlant de la dernière faille qui a touché les iPhone quelques semaines auparavant, prouvant à nouveau que la promesse de sécurité mise en avant par Apple est à nuancer. Et vous, quelle est l’actualité qui a le plus fait débat auprès de votre entourage ?