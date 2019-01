CES 2019 : Audi propose une expérience Avengers VR (à bord d’une e-tron) avec Disney

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Audi transforme une voiture en plateforme VR (avec Disney)

Il y a quelques semaines, Audi dévoilait un tout nouveau bolide, mis au point exclusivement pour le film d’animation Les Incognitos, prévu pour cet été au cinéma. Dans le cadre du CES de Las Vegas, le groupe allemand a également dévoilé une nouvelle plateforme de réalité virtuelle, en collaboration avec le géant Disney.

Audi fait en effet la démonstration de sa technologie immersive avec « Marvel’s Avengers : Rocket’s Rescue Run« , une expérience VR pour les passagers arrière, mise au point par Disney Games et Interactive Experiences. Ainsi, équipés d’une paire de lunettes VR, les passagers d’une Audi e-tron sont transportés dans une représentation fantastique de l’espace extra-atmosphérique. L’Audi e-tron fonctionne alors comme le navire des Gardiens de la Galaxie, alors que le passager se fraye un chemin à travers un champ d’astéroïdes avec Rocket, un personnage qui apparaîtra dans Avengers Endgame.

Chaque mouvement de la voiture se reflète dans l’expérience en temps réel. Si la voiture tourne dans un virage serré, le joueur va tourner autour d’un vaisseau spatial adverse en réalité virtuelle. Si l’Audi e-tron accélère, le navire dans l’expérience fait de même.

Récemment, Audi a annoncé le lancement d’une nouvelle startup sous son égide : Holoride. À visée commerciale, elle consiste à proposer des visites de véhicules comme si on y était. La start-up utilisera une plate-forme ouverte pour permettre aux constructeurs automobiles et aux développeurs de contenu de créer et de proposer des formats de réalité étendue supplémentaires.

Selon Nils Wollny, en charge du Digital Business chez Audi : « Nous ne pouvons développer ce nouveau segment du divertissement qu’en adoptant une approche coopérative et ouverte des producteurs de véhicules, d’appareils et de contenu. »