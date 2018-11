Audi RSQ e-tron : un concept-car… pour un film d’animation

Audi présente sa nouvelle RSQ e-tron

A pied d’oeuvre concernant le lancement de son tout premier véhicule 100% électrique, le SUV e-tron, Audi annonce aujourd’hui un nouveau concept-car : la RSQ e-tron. Un nouveau bolide mis au point en collaboration avec la 20th Century Fox, puisque ce dernier a été conçu exclusivement pour le film d’animation Les Incognitos, dont la sortie en salles est calée au mois d’août 2019.

C’est la première fois que le constructeur allemand met au point un concept-car virtuel pour un film d’animation, et comme certains l’auront déjà deviné, cette RSQ e-tron sera une voiture de sport électrique. Un bolide qui sera piloté par le super espion Lance Sterling (avec la voix de Will Smith) et qui apparaît dans la bande-annonce du film.

Evidemment, cette RSQ e-tron vise à incarner tout le design visionnaire de Audi, avec notamment un compteur en hologramme, une technologie de conduite automatisée, et bien sûr une motorisation 100% électrique. Outre des fonctionnalités telles qu’un mode de conduite entièrement automatisé et d’autres systèmes d’assistance Audi, le concept-car présente des caractéristiques spécialement adaptées aux agents secrets, puisque cette dernière pourra se transformer.

L’Audi RSQ e-tron vise à sensibiliser le public à la mobilité entièrement électrique Audi e-tron. « Une histoire d’espionnage internationale avec des technologies futuristes capables de sauver le monde est en parfaite adéquation avec l’ADN Audi« , déclare notamment le Vice-président de la communication marketing du constructeur allemand. Audi annonce d’ores et déjà la création d’un contenu d’animation personnalisé supplémentaire en 2019, mettant une nouvelle fois en vedette l’espion Lance Sterling.