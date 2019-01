CES 2019 : 3 nouveaux Lenovo Yoga et une souris qui se transforme en pointeur laser

À l’occasion de l’édition 2019 du Consumer Electronic Show qui se tient cette semaine à Las Vegas, le fabricant chinois Lenovo vient de dévoiler trois nouveaux modèles de sa gamme d’ordinateurs phares, les Yoga. Pour proposer une meilleure expérience à leurs utilisateurs, ils font cette fois-ci appel à de l’intelligence artificielle : ce sont les Yoga S940, Yoga A940 et Yoga C730.

Annoncées au même salon que le réveil intelligent de la marque, les machines sont équipées de la dernière mouture du système d’exploitation de Microsoft. Elles devraient convaincre aussi bien les professionnels que les nomades, et pourront être achetées sur le site de Lenovo dès juin 2019.

Lenovo Yoga S940 et Yoga A940 : quelles fonctionnalités ?

Grâce à l’AI, l’ordinateur portable Yoga S940 est capable de mieux filtrer le bruit ambiant lors des appels. De la même manière, l’écran se verrouille seul dès que l’utilisateur quitte son poste de travail. Enfin, le PC ne fait que 12,2 mm d’épaisseur, et est même moins que lourd que le dernier ultrabook de chez Huawei.

De son côté, le Lenovo Yoga A940 est bien plus imposant ; c’est un poste fixe. Les graphistes apprécieront son écran 4K IPS de 27 pouces, présenté comme optimisé pour la suite Adobe. Avec un processeur i7 dernière génération et 32 Go de RAM, il convaincra même certains gamers.

Le Yoga C730 et une nouvelle souris

Pour terminer avec les ordinateurs, Lenovo a présenté le Yoga C730 qui fait appel à une dalle AMOLED et à des haut-parleurs JBL équipés de la technologie Dolby Atmos. Windows Hello est aussi de la partie pour le déverrouillage par reconnaissance faciale, comme sur le Acer Swift 7.

Enfin, la toute nouvelle souris Yoga intègre un pointeur laser afin de pouvoir rapidement se transformer en outil multifonctions lors des réunions ou des présentations. C’est bien la première fois que j’entends parler d’un tel outil et je trouve l’idée excellente.