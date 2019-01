CES 2019 : Nreal dévoile des lunettes de réalité augmentée compactes

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Il existe différents dispositifs de réalité augmentée. Nreal est un nouvel acteur qui compte s’imposer entre les Spectacles et les Magic Leap One. Elles proposent même un contrôleur.

Nreal : des lunettes de soleil de réalité augmentée

La réalité augmentée (AR) est une technologie naissante initiée par les Google Lens. Pas encore autant au point, ni démocratisée que la réalité virtuelle, cette technologie permet d’ajouter des contenus virtuels par dessus l’environnement réel. Elle est promise à un bel avenir. Contrairement à la réalité virtuelle qui enferme l’utilisateur dans un monde totalement virtuel et coupé du monde réel, l’AR utilise un dispositif transparent dans lequel sont projetés des hologrammes ou des informations. Les lunettes Magic Leap One sont sans doute ce qui se fait de mieux pour le moment dans le domaine. C’est justement un ancien employé de Magic Leap qui a créé la start-up Nreal.

C’est lors du salon CES 2019 que Nreal a présenté ses lunettes de réalité augmentée. Ce dispositif ressemble à des lunettes de soleil, à l’image des Spectacles de Snapchat. A la différence des lunettes de l’entreprise au fantôme, qui ne sont pas considérées comme étant des lunettes AR, mais des lunettes connectées, les Nreal propose un affichage d’hologrammes.

Chaque verre est doté d’un écran offrant une résolution de 1.080 pixels. Les couleurs sont très correctes et les images sont nettes malgré la proximité directe avec les yeux. Le champ de vision des lunettes Nreal est de 52 degrés et reste assez immersif même s’il est évidemment limité. De petits haut-parleurs sont intégrés dans les branches. Un contrôleur propose 3 degrés de liberté et offre une certaine interactivité.

Les lunettes Nreal seront vendues 1.000 dollars

Visuellement, les lunettes Nreal sont guère esthétiques. Malgré l’évident effort de les faire ressembler à des lunettes de soleil classiques, la monture est beaucoup plus épaisse à l’avant que les branches. Par ailleurs, un câble sort de l’une des branches et est relié à un petit boîtier électronique circulaire. Bien que facile à porter, le tout reste disgracieux. Notez qu’il est possible d’adapter des verres correcteurs.

Il faudra patienter jusqu’au troisième trimestre 2019 pour la commercialisation des lunettes Nreal. Leur coût sera de 1.000 dollars. La start-up se focalise actuellement à créer un catalogue d’applications avec des développeurs travaillant sur ARKit d’Apple ou ARCore de Google. Les deux systèmes étant compatibles avec la plateforme des lunettes.

Source