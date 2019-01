CES 2019 : Soma aide les femmes à trouver la bonne taille de soutien-gorge

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Comment fonctionne Somainnofit, le soutien-gorge connecté ?

D’ordinaire pour connaître sa taille de soutien-gorge, on utilise un ruban à mesurer, une méthode qui a ses limites et se révèle parfois peu précise. Résultat : « entre 75 et 80% des femmes portent des soutien-gorge dans une taille qui ne leur convient pas » explique Mary van Praag, la présidente de Sona.

Comme à chaque problème il y a une solution, Sona a donc créé Somainnofit, un soutien-gorge équipé du bluetooth afin de déterminer précisément quelle est la taille de soutien-gorge idéale. Le design est inspiré des brassières et ce sous-vêtement connecté adopte donc un look assez sportif. Il embarque une bande rouge placée sous la poitrine qui permet de mesurer le buste de la femme qui le porte et le capteur de mesure se trouve à l’arrière.

« Beaucoup de femmes portent une mauvaise taille de soutien-gorge et beaucoup de femmes déclarent ne pas être à l’aise dans leurs sous-vêtements et ne pas arriver à trouver ceux qui leur conviennent, il faut donc trouver une meilleure solution « , précise Mary van Praag. « Et la technologie peut être la réponse à beaucoup de problèmes. »

Des vêtements à la bonne taille à acheter sur l’application

Une fois que les mesures ont été prises, la taille idéale de soutien-gorge est envoyée sur l’application mobile iOS ou Android qui va proposer toute une gamme de vêtements de la marque Sona à la bonne taille. Il est alors possible de les acheter en boutique, via le site Web ou encore directement depuis l’application.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Somainnofit n’est pas un objet à usage unique puisque les femmes pourront l’utiliser en cas de changement de poids ou de grossesses. Il est également partageable puisque n’importe qui téléchargeant l’application gratuite peut créer un profil personnel et déterminer sa taille avec Somainnofit. La batterie supporte environ 200 lectures.

Mary van Praag conclut en disant que « chaque femme mérite un soutien-gorge qui lui convient parfaitement. Notre technologie innovante offre un nouveau moyen à nos clientes de trouver et d’acheteur des soutiens-gorges tout en étant chez elle. »

Le modèle connecté Somainnofit est disponible à partir d’aujourd’hui sur le site Web de la marque à un prix avoisinant les 20 euros, une offre spéciale pour le lancement qui durera jusqu’au 26 février. Le prix sera ensuite de 52 euros environ.