Ces incroyables rendus montrent à quoi le successeur du Mi Mix Alpha pourrait ressembler

En 2019, Xiaomi a dévoilé le Mi Mix Alpha, un concept phone avec un écran qui ne couvrait pas seulement la façade, mais également les deux côtés et le dos. Malheureusement, il semblerait que cet appareil ne soit jamais sorti. Cependant, cela n’empêche pas les fans de la marque chinoise d’espérer que cette année, Xiaomi présente un nouveau concept phone. Et récemment, un brevet de l’entreprise aurait indiqué à quoi le successeur du Mi Mix Alpha pourrait ressembler.

En s’inspirant de ce brevet, le site Letsgodigital.org, en partenariat avec « Concept Creator », ont décidé de générer le rendu ci-dessus, ainsi qu’une vidéo sur YouTube.



Comme vous pouvez le voir, l’écran en façade couvre également les deux bords. Et il n’y a pas de caméra frontale. En revanche, il y a un autre écran sur une partie du dos, tandis que l’autre partie est occupée par une énorme caméra avec un objectif qui peut s’étendre pour zoomer, comme sur les appareils photo compacts.

Les smartphones de demain ?

Bien entendu, rien ne dit que ce design sera un jour utilisé par Xiaomi. Les entreprises de cette taille peuvent détenir un grand nombre de propriétés intellectuelles qui ne sont jamais utilisées sur un produit commercial. Néanmoins, ces images montrent les types de design sur lesquels les ingénieurs de la marque réfléchissent.

On rappelle aussi que les concept phone permettent généralement aux constructeurs de montrer ce qui est possible de réaliser en utilisant les dernières technologies. Et le plus souvent, ces concept phone ne sont pas commercialisés. En revanche, certaines fonctionnalités peuvent plus tard arriver sur des produits commerciaux.

Sortir ou présenter des concept phone est devenu une habitude chez les constructeurs chinois. Par exemple, au mois de mars, TCL a dévoilé un concept équipé d’un écran enroulable (au lieu d’un écran pliable). Et OnePlus a déjà présenté un appareil avec des caméras « invisibles » sur le dos. Vivo a aussi l’habitude de présenter les dernières évolutions technologiques via ses concept phone « Apex » avant d’utiliser ces technologies sur des modèles commerciaux.