E-santé, IoT, Smart Home… Cette semaine, on vous fait vivre chaque jour les temps forts de La Poste au CES 2018 !

Lundi 8 janvier

J-1 avant l’ouverture des portes du CES de Las Vegas, le plus grand salon High-Tech du monde. La French Tech s’y déplace massivement et depuis 4 ans, le Groupe La Poste fait partie des exposants incontournables. Son stand rassemble tout son écosystème, avec un double objectif :

Présenter ses services et objets innovants, avec notamment la présence de 8 postiers (facteurs et chargés de clientèle) qui multiplieront les démonstrations pendant 4 jours.

Valoriser les 15 startups IoT que le Groupe accompagne depuis plusieurs mois avec son programme French IoT

La Poste e-santé : une application gratuite disponible dès janvier

La Poste, en tant que tiers de confiance chargé d’une mission de service public, se positionne comme en acteur clé de l’écosystème de la santé numérique. Son application gratuite La Poste e-santé sera présentée au CES 2018, avant d’être rendue disponible au téléchargement sur les stores.

L’application vous propose un véritable carnet de santé numérique. Vous pourrez ainsi collecter et centraliser les données concernant votre santé de manière sécurisée : celles que vous saisirez vous-même, mais aussi celles collectées par vos objets connectés (montre, bracelet, balance, thermomètre…). L’application La Poste e-santé vous proposera aussi des pense-bêtes utiles (rappels au sujet des vaccins, alertes santé selon votre profil…).

Enfin, vous aurez la possibilité de partager certaines données avec les médecins qui vous soignent. Ici, l’enjeu est de taille : rendre possible le partage pour faciliter l’information des soignants, fluidifier les parcours de soin, faciliter la coordination entre les différents médecins qui traitent un patient… tout en préservant la sécurité et l’intégrité des données. La Poste mène actuellement plusieurs expérimentations avec des hôpitaux, dans le but de mieux accompagner ceux qui souffrent de maladies chroniques, ou pour du suivi post-opératoire. Des médecins et professeurs seront présents au CES pour expliquer les enjeux du partage de données aux visiteurs, et pour faire la démonstration du fonctionnement des applications interconnectées.

L’app La Poste e-santé n’est pas la seule initiative de La Poste dans ce domaine. Elle vient en complément d’une autre application dont nous vous avions déjà parlé : Digiposte +. Il s’agit d’un coffre-fort numérique doublé d’un assistant virtuel. Vous pouvez non seulement y uploader vos documents importants mais aussi vous interconnecter avec plus de 1200 organismes. L’objectif ? Permettre la collecte automatique de vos avis d’impôts, vos relevés bancaires ou encore vos factures. Côté santé, vous pouvez récupérer automatiquement vos relevés et vos attestations de Sécurité Sociale et de mutuelle. Il vous faut simplement entrer une fois votre identifiant et mot de passe pour activer la connexion avec l’organisme. Digiposte + est proposé en version limitée gratuite et en version premium à 3,99 € par mois.

Des innovations qui simplifient le quotidien

Ce n’est pas pour rien que #SimplifierLaVie est le hashtag de ralliement choisi par La Poste au CES 2018. C’est le leitmotiv des équipes qui développent les nouveaux produits et services connectés. En effet, ceux-ci doivent être utiles au quotidien et simples d’utilisation, pour s’adresser à tout le monde.

Pour les plus jeunes, l’innovation made in La Poste prend la forme d’une jolie tirelire connectée baptisée Monimalz. Elle leur apprend à compter et à épargner (avec un petit effet whaou à chaque fois qu’on y glisse une pièce). Les enfants pourront aussi dépenser leur argent de poche avec Jaab, un objet pour faire de petits paiements sans contact chez les commerçants.

Découvert à #LeadersParis , la tirelire connectée de @yellowbylaposte @GroupeLaPoste C’est pour les enfants, mais ça nous a quand même plu 😍 pic.twitter.com/bK9auHYF10 — Presse-citron (@pressecitron) 11 avril 2017



Côté Smart Home, La Poste a développé la plateforme Services pour la Maison. Elle centralise l’accès à un ensemble de services du quotidien via des partenaires sélectionnés (blanchisserie, ménage, livraison de courses à domicile…).

Digiposte + n’est pas le seul allié de ceux qui détestent s’occuper de la paperasse. Un chatbot Messenger est en cours de développement pour simplifier la relation avec certaines administrations, pour renouveler son passeport par exemple. Un autre chatbot Messenger a vu le jour. Disponible depuis décembre, il facilité l’inscription à l’examen du code de la route. Bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent le vélo : un objet connecté Vélo est en cours de développement. Destiné aux vélos électriques, il sera doté de fonctionnalités très complètes pour la sécurité, la géolocalisation, le tourisme et les besoins en réparation. Le prototype sera présenté en CES et le lancement public est prévu pour la fin d’année.

