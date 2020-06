StopCovid : l’application est désormais disponible sur Android et iOS, voici où la télécharger

L’application est disponible sur les smartphones Android et sur iOS. Très simple d’accès, son utilisation est basée sur le volontariat. Une fois installée, il vous suffit d’accepter les conditions d’utilisation pour qu’elle fonctionne. Si vous souhaitez l’arrêter, un bouton «Je désactive StopCovid» est présent.

Pour rappel, StopCovid permet de prévenir les personnes qui se sont trouvées en contact prolongé d’individus infectés par le Covid-19. L’application s’appuie sur la technologie Bluetooth et sur un protocole centralisé.

Un développement très compliqué

Lors du débat parlementaire qui a abouti au vote de ce dispositif, plusieurs critiques ont été adressées à cet outil. Certains y voient une atteinte importante aux libertés individuelles, et craignent que l’on ne glisse vers une société de surveillance. D’autres remettent en cause l’efficacité de cette app qui suppose, selon eux, qu’un nombre suffisant de Français la téléchargent. Le problème serait d’autant plus grand que les personnes âgées, qui sont les plus à risque, sont parmi les moins équipées en smartphones.

Le secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, insiste de son côté sur la transparence de StopCovid, dont une partie du code a été révélée au public. De plus, celle-ci sera entièrement anonymisée et basée sur le volontariat. Le ministre vante aussi l’aspect Made in France de l’application : « C’est un projet emblématique de ce que savent faire les chercheurs, les industriels et les entrepreneurs français ».

Depuis le début de son développement, des tensions sont aussi intervenues entre le gouvernement et les géants de la Tech. La France refuse en effet d’utiliser l’API développée par Google et Apple alors que la plupart de ses voisins européens ont opté pour cette solution décentralisée.

Le retard de StopCovid, qui devait sortir initialement le 11 mai, s’explique également par des problèmes rencontrés sur iOS. La localisation par Bluetooth est gênée sur le système d’exploitation d’Apple lorsque l’application tourne en arrière-fond. C’est un vrai soucis qui a conduit Cédric O à demander à la marque à la pomme des modifications techniques, que cette dernière a refusé.

Il faudra désormais voir comment les Français décident, ou non, de s’approprier ce nouvel outil et s’il s’avère efficace pour éviter un nouveau regain de l’épidémie.