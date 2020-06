Cet outil de Snapchat vous aide à convertir les vidéos horizontales en vidéos verticales

En popularisant les Stories, qui ont été copiées par les autres plateformes, Snapchat a largement contribué à accélérer la tendance des vidéos verticales. Et aujourd’hui, que vous appréciiez ou non cette orientation, vous devez vous adapter à cette tendance si vous voulez avoir de la visibilité via les Stories, ou bien sur les plateformes comme TikTok ou IGTV.

Fort heureusement, il existe un bon nombre d’outils qui permettent de convertir facilement les vidéos horizontales en vidéos verticales. Et parmi ces outils, il y a celui de Snapchat. Celui-ci a été annoncé par l’entreprise en avril, et est aujourd’hui disponible sur snappublisher.snapchat.com qui regroupe les applications d’édition de vidéos de la plateforme.

Un outil facile à utiliser pour générer vos Stories

Le convertisseur de vidéos horizontales de Snapchat est très simple d’utilisation, mais requiert tout de même l’utilisation de Google Chrome (Firefox et Safari ne sont pas pris en charge pour le moment). Une fois la vidéo mise en ligne sur le site, celle-ci est disséquée en plusieurs prises, et il ne vous reste plus qu’à éditer chaque prise via les options de mise en page dans la barre à droite.

Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, Snapchat vous permet soit de générer une publicité à partir de la vidéo verticale, soit de télécharger celle-ci sur votre ordinateur. Ainsi, il est tout à fait possible d’utiliser les vidéos verticales générées avec cet outil sur d’autres plateformes, comme TikTok ou IGTV, par exemple, ou pour vos Stories sur les autres réseaux sociaux (actuellement, même Twitter a adopté ce format).

Alors que les vidéos verticales sont de plus en plus populaires, les outils comme celui-ci deviennent indispensables pour ceux qui gèrent une présence sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, en début d’année, Google a publié une intelligence artificielle appelée Autoflip qui convertit les vidéos horizontales en vidéos verticales avec plus d’automatisation. « […] les approches plus sur mesure nécessitent généralement que les conservateurs vidéo identifient manuellement le contenu saillant de chaque image, suivent leurs transitions d’une image à l’autre et ajustent les zones de recadrage en conséquence tout au long de la vidéo. Ce processus est souvent fastidieux, long et sujet aux erreurs », expliquait la firme de Mountain View. Malheureusement, AutoFlip n’est pas disponible en tant que logiciel, mais Google propose celui-ci sous la forme d’un framework que les développeurs ou les cinéastes peuvent adapter.