Cette application transforme n’importe-quelle Tesla Model 3 en redoutable machine à espionner

Depuis que Tesla a activé les modes Sentinelle et Dashcam sur ses voitures (essentiellement la Model 3), nombre de possesseurs de véhicules de la marque font part de leurs doléances pour que le système soit amélioré.

Il faut dire qu’il y a de la marge, concernant notamment le mode Sentinelle (ou Sentry Mode en anglais). Rappelons que le mode Sentinelle est une fonctionnalité déployée début 2019, d’abord sur la Tesla Model 3 puis sur les Model S et les Model X, qui active les caméras extérieures de la voiture afin que celles-ci puissent filmer son environnement en cas d’activité suspecte, comme par exemple si une personne s’approche trop de la voiture, ou tourne autour, se penche, ou reste à proximité trop longtemps. Les vidéos sont enregistrées sur une clé USB que l’on aura préalablement formatée spécialement et installée sur l’un des deux ports USB de la console centrale de la voiture. Ce qui a déjà donné lieu à quelques situations étonnantes. Les remarques des possesseurs de Tesla concernent justement le manque de praticité du dispositif, puisque si l’on veut consulter les vidéos enregistrées, il faut retirer la clé USB et la brancher sur un PC, puis aller chercher les fichiers dans des répertoires aux noms abscons, un ensemble de manipulations particulièrement fastidieuses qui renvoient aux temps immémoriaux des débuts de l’informatique.

Ce qui est d’autant plus étonnant que l’application mobile Tesla est a contrario particulièrement bien conçue, fluide et agréable à utiliser. Nombre de possesseurs demandent donc à Tesla de proposer la possibilité de regarder les vidéos directement sur l’écran de la voiture, ou bien mieux, dans l’application, à distance, et – rêve ultime – en temps réel. Pouvoir en effet surveiller l’environnement de sa voiture depuis son smartphone en direct (comme le propose déjà BMW à sa façon) serait un vrai plus.

Une tesla : huit caméras de surveillance mobiles

Il n’en fallait pas plus pour que certains développeurs se penchent sur la question et proposent des solutions alternatives exploitant les données accessibles dans le système d’exploitation Tesla. Pour le meilleur ou pour le pire. Et quand il s’agit de jouer sur la petite dose de paranoïa qui sommeille en chacun de nous, certains hackers sont champions, notamment du côté de chez l’Oncle Sam, où l’on adore se prendre pour un agent secret.

C’est ainsi qu’un certain Truman Kain, ingénieur spécialisé en sécurité des systèmes informatiques, a mis au point le logiciel « Surveillance Detection Scout », qui offre des prestations bien plus avancées que les Sentry Mode et Dashcam des Tesla Model 3. Ce redoutable logiciel espion utilise les vidéos enregistrées par les caméras de la voiture pour détecter en temps réel… si vous êtes suivi, que ce soit par des voitures ou des individus. Le logiciel enregistrer en temps réel toutes les voitures que vous croisez en indiquant le la probabilité que l’une d’entre elle vous ait pris en filature, ainsi que leur numaro d’immatriculation, leur marque, le modèle, l’année… Vous pourrez ensuite retrouver sur votre ordinateur toutes les voitures croisées leur géolocalisation précise, et le nombre de fois où votre Tesla leur a fait coucou. Idem avec les personnes, le logiciel envoie une notification lorsque quelqu’un s’approche de votre voiture et prend une photo de ce dernier, avec en prime une reconnaissance faciale. Jack Bauer sors de ce corps.

Alors bien sûr il s’agit d’abord d’une démonstration de savoir-faire, et l’on peut s’interroger sur l’utilité réelle de cette application, autant que sur sa légalité en ces temps de RGPD, mais c’est aussi une façon de montrer les possibilités offertes par les voitures modernes, et plus particulièrement les Tesla, quand il s’agit de récolter des données structurées sur une zone géographique et de les organiser avec un peu d’intelligence.

Pour mieux comprendre, rien de tel qu’une bonne vidéo. Je vous préviens, vous allez flipper.