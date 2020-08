Cette IA journaliste est capable de délivrer des informations en plusieurs langues

Le journalisme va-t-il être automatisé ? Il reste encore de la marge mais les choses avancent à grands pas dans ce secteur. La mauvaise nouvelle est déjà tombée pour les éditeurs de MSN aux États-Unis et au Royaume-Uni. Des dizaines de postes ont en effet été supprimés et une IA va accomplir leurs tâches qui supposent de réécrire les titres et d’effectuer des choix éditoriaux.

Depuis longtemps également, il existe des IA capables de rédiger des textes à partir de données brutes et de rendre l’ensemble intelligible. Ces dispositifs sont notamment utilisés lors des soirées électorales pour annoncer les résultats.

L’IA dans le journalisme : des bienfaits et une menace pour l’emploi ?

Des chercheurs de ByteDance AILab (maison mère de TikTok) et des scientifiques de l’Université Jiao Tong de Shanghai viennent de présenter Xiamingbot, un bot journaliste capable d’effectuer des tâches assez complexes. Comme ses prédécesseurs, ce dernier peut rédiger des articles de presse à partir d’informations mises à sa disposition.

Mais l’outil va plus loin, il est aussi en mesure de présenter les articles à travers un avatar virtuel à la manière dont le ferait un présentateur de journal télévisé. Il peut également exprimer ces informations en plusieurs langues et le dispositif peut donc s’étendre à l’échelle de la planète.

À ce jour, Xiaomingbot a déjà rédigé 600 000 articles de presse et compterait déjà plus de 150 000 abonnés sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Si ce type de dispositif venait à s’étendre voire à se généraliser, cela pourrait permettre de rendre compte d’événements qui n’auraient peut-être pas été couverts par les médias traditionnels. Il peut aussi s’agir d’une vraie menace pour de nombreux professionnels avec des destructions d’emplois à la clé.

Selon un rapport rendu par Google News Initiative, l’arrivée de l’IA dans le journalisme peut malgré tout être vue comme une opportunité pour ce métier. En déléguant les tâches les plus fastidieuses, les journalistes peuvent en effet se concentrer sur des aspects plus intéressants de leur profession tels que l’analyse ou la rédaction.