Cette IA prévient des risques d’accident de la route en temps réel

En matière d’intelligence artificielle au volant, on pense d’emblée aux voitures autonomes. En la matière, chaque constructeur travaille dur pour être le premier à sortir un véhicule performant, confortable et sécurisé. Mais l’IA peut aussi énormément aider les conducteurs humains à améliorer leur comportement au volant.

C’est l’objectif du nouveau dispositif développé par l’entreprise Nauto. L’IA qu’elle a développée a beaucoup appris par le passé en analysant les données de conduite sur 400 millions de miles (environ 643 737 600 km). Installé dans l’habitacle d’un véhicule, ce nouveau système est donc en mesure d’observer le comportement de la personne au volant, les dangers extérieurs, et de l’avertir par le biais de notifications lorsqu’elle court un risque.

Shweta Shrivastava, le vice-président de Nauto a résumé à ZDNet tout l’intérêt de ce nouvel outil :

Nous avons conçu la plateforme d’apprentissage du comportement des conducteurs de Nauto comme la partie la plus importante du programme de sécurité des pilotes d’une flotte commerciale. Nous aidons les professionnels à protéger leurs actifs les plus critiques : leurs chauffeurs. En avertissant ces derniers du danger avant qu’il ne soit trop tard, ou en proposant un coaching clair et concret, les entreprises découvrent rapidement le pouvoir de la plateforme de Nauto pour réinventer leur business et garder leurs conducteurs en sécurité.