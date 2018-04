Quelles sont les choses qui disparaîtront dans les 10 ans à venir ?

Compte tenu de la vitesse de la transformation numérique, il est certain que les usages et les pratiques changeront dans les années à venir. Mais qu’en sera-t-il des objets ?

Si les personnes nées dans les années 1990 se rappellent parfaitement de la transition entre les cassettes VHS et l’arrivée des iPhone X, le futur laissera certainement encore beaucoup d’objets et de services derrière lui. Comme pour le Minitel, les DVD ou encore les machines à écrire, la digitalisation impose le changement comme seule constante actuelle. Réalisée pour le compte de RS Components, cette infographie liste 10 choses qui disparaitront dans les 10 ans à venir.

« Le changement est la seule constante »

Les télécommandes sont le premier objet en ligne de mire d’une future disparition. Bien qu’elles représentent aujourd’hui un objet quotidien dans de nombreux foyers, elles seraient à même de disparaître au profit d’une commande qui se ferait sur un appareil connecté de type smartphone ou tablette. Par la suite, l’argent liquide, aujourd’hui encore apprécié, pourrait être voué à devenir obsolète. De plus en plus, l’utilisation de la carte bancaire augmente, jusqu’à montrer une hausse des transactions de 7,4% entre 2015 et 2016. Quant aux clefs, toujours perdu dans le fond d’un sac ou d’une poche, elles laisseraient place à un système de serrure intelligente. À ce jour, de nombreuses entreprises telles qu’Amazon et Google s’intéressent largement à de tels objets connectés, comme le montrent leurs récentes stratégies dans le secteur. De la même façon, les mots de passe laissent de plus en plus de place à l’identification biométrique. Les données issues de notre corps devraient faire office de sécurité dans les années à venir. Pour ce qui est du milieu scolaire, il devrait faire disparaître les tableaux noirs et les craies au profit de ressources pédagogiques numériques. Apple semble d’ailleurs avoir intégré cette stratégie puisque son dernier iPad bon marché se destine directement aux écoles.

De façon globale, les distributeurs automatiques de titre de transport, les documents papier, les chargeurs, les taxis et les systèmes électriques devraient être relégués au profit de la domotique et des véhicules autonomes.

10 choses qui disparaitront d’ici 10 ans – une infographie par RS Components