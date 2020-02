Chris Pratt, fait son retour au petit écran dans une série

Quand on pense à Chris Pratt, c’est un peu le golden boy de ces dernières années qui nous vient à l’esprit. Chris Pratt, que l’on pourrait facilement considérer (avec Dwayne Johnson), comme le nouveau roi des blockbusters, occupe ainsi un rôle central dans les Gardiens de la Galaxie, mais aussi dans Jurassic Park. Il a même eu droit à son film avec Jennifer Lawrence. Si on regarde du côté de sa filmographie, c’est pourtant dans les séries qu’il a commencé avec Everwood, Newport Beach et surtout Park and Recreations. En 2017, il a fait une dernière apparition dans une série. Mais ce n’est plus vraiment sa tasse de thé. Les choses semblent toutefois destinées à changer.

Chris Pratt, aux commande de The Terminal List

L’acteur a en effet été choisi par le réalisateur Antoine Fuqua pour incarner le personnage principal de sa série actuellement en préparation : The Terminal List. Une œuvre qui est adaptée d’un roman du même nom, écrit par Jack Carr.

On y suit Reece, un soldat appartenant à l’unité des Navy Seal, avec un « léger » traumatisme puisqu’il a vu tout son peloton mourir dans une embuscade. Mais, après ses souvenirs se mélangent et il s’interroge sur sa propre responsabilité dans les événements. Son enquête va le mener à découvrir qu’il s’agit d’une conspiration.

Chris Pratt est à la fois l’acteur principal, mais aussi le producteur exécutif. A noter que lui et Antoine Fuqua ont déjà travaillé ensemble puisque c’était aussi le réalisateur du film les 7 Mercenaires. Le scénario de la série a été confié à David DiGilio et la série sera développée par MRC Television et Civic Center Media. Aucune date de sortie n’a encore été annoncé, mais on suivra les annonces avec curiosité.