Comme Apple, Google veut devenir votre banque

Alors qu’elle proposait déjà le système de paiement mobile Apple Pay, cette année, la firme de Cupertino a lancé sa propre carte bancaire, Apple Card, aux États-Unis. Et visiblement, Google a l’intention de proposer un service similaire l’année prochaine, d’après un article publié cette semaine par le Wall Street Journal (relayé par TechCrunch).

En substance, en partenariat avec les banques, Google voudrait proposer des comptes chèque à ses utilisateurs. Le nom de code de ce projet serait « Cache » et la firme de Mountain View pourrait lancer celui-ci dès l’année prochaine.

Google veut devenir votre nouvelle banque

Dans une interview avec le WSJ, un employé de Google explique que contrairement à Apple (qui collabore avec la banque Goldman Sachs), la firme de Mountain View offrira plus de visibilité à ses partenaires.

Dans un premier temps, Google pourrait travailler avec la banque Citigroup et Stanford Federal Credit Union. Ceux-ci seraient enclins à travailler avec Google afin d’attirer un nouveau type de clientèle qui veut gérer son argent via des outils en ligne plus modernes.

Ces entreprises pourraient aussi profiter de la capacité de Google à analyser de larges quantités de données afin d’avoir un avantage sur les autres banques. Mais il serait cependant hors de question d’utiliser les données d’utilisateurs pour cibler des publicités.

D’autre part, Google pourrait proposer des avantages aux clients, comme des programmes de fidélité. Et la firme de Mountain View pourrait même offrir le service gratuitement.

De plus en plus, les géants de la tech s’intéressent aux services financiers, ce qui n’est pas sans inquiéter les gouvernements. Pour rappel, actuellement, Facebook essaie, de son côté, de lancer la cryptomonnaie Libra. Et récemment, le numéro un des réseaux sociaux a également officialisé un nouveau service baptisé Facebook Pay.