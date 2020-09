Comment Netflix a bâti son succès en misant sur une internationalisation de ses productions

Dark, La Casa de Papel, Suburra, ces trois séries de Netflix sont très appréciées des spectateurs et regardées aux quatre coins de la planète. Pourtant, aucune d’entre elles n’a été produite aux États-Unis. Aujourd’hui, le service de streaming a financé des créations dans 27 pays différents et sur six continents. Cette mondialisation n’avait en soi rien d’évident et correspond bien à une stratégie de la part de la plateforme. Ses concurrents directs tels qu’Amazon Prime Video ou encore Disney+ concentrent en effet leur production aux États-Unis.

Des productions locales et des séries mondiales

Des chercheurs australiens de la Queensland University of Technology ont souhaité cartographier ce phénomène. Il ressort de leur étude que près de la moitié des films et séries de Netflix sont produits en dehors des États-Unis. Amanda Lotz, une des auteures précise :

Les services de streaming distribués sur Internet tels que Netflix, ont complètement transformé le paysage du divertissement et le domaine concurrentiel dans lequel opère la télévision gratuite, et ont bousculé les principes de la télévision payante. Mais le modèle Netflix a vraiment changé la donne. Auparavant, l’activité principale de chaînes comme la BBC, ABC ou NBC était centrée sur leur pays d’origine, même si ces programmes étaient parfois disponibles pour le public de nombreux pays.

Cette capacité de Netflix à produire un programme puis à le mettre simultanément à disposition de ses millions d’abonnés est une première qui bouscule totalement les habitudes des acteurs du divertissement. Les grandes chaînes nationales se plaignent d’ailleurs souvent de voir que Netflix n’est pas toujours soumis aux mêmes règles nationales avec lesquelles ils doivent fonctionner.

Cette étude appelle également à plusieurs pistes de réflexion selon les chercheurs. Ils estiment qu’il serait intéressant de voir dans quelle mesure cette ambition internationale de Netflix modifie les opportunités offertes aux scénaristes, aux producteurs et aux acteurs. Il convient également d’observer si le fait que les programmes soient diffusés à l’échelle mondiale les force à créer une œuvre différente.