Dark sur Netflix : la troisième et dernière saison se dévoile

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur les deux premières saisons de la série Dark. Si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut sans doute passer votre chemin et vous lancer dans une séance de binge-watching !

C’est une très bonne nouvelle pour les fans du programme. Dark, qui était il y a quelques années la première production allemande de Netflix, fait son retour à l’antenne. Depuis, son lancement, elle a gagné ses lettres de noblesse gagnant sa place parmi les séries de science-fiction qui méritent d’être visionnées sur Netflix. La date de lancement de la saison 3 vient d’être annoncée par la plateforme de streaming. On vous dit tout.

Dark, l’apocalypse est proche

C’est donc le 27 juin que la série fera son retour pour une ultime saison sur Netflix. Une saison qui ara sans aucun doute des allures d’apocalypse. S’il s’agit d’un thème central du programme, tout comme le voyage temporel, le scénario s’est affiné au fil des épisodes. Dans la saison 2, on a ainsi découvert que Jonas et Adam n’étaient qu’une seule et même personne à différents points de l’histoire, le second ayant désormais l’ambition de créer un nouveau monde en détruisant l’ancien. Un scénario que le premier compte bien stopper. Pour y arriver, il pourra notamment compter sur Martha, venue d’un monde parallèle. On aurait presque envie de vous conseiller de revoir au moins les derniers épisodes, pour vous souvenir de l’histoire de Dark sur Netflix.

La bande-annonce ci-dessous annonce en tout cas un programme pour le moins explosif et qui pourrait clore la saga en beauté. Côté casting, Louis Hofmann (Jonas Kahnwald), Lisa Vicari (Martha Nielsen), Maja Schöne (Hannah Kahnwald), Oliver Masucci (Ulrich Nielsen), ou encore Stephan Kampwirth (Peter Doppler) seront notamment de retour dans la série allemande.